Julio Comesaña: “No me siento clasificado, pero sí vamos a clasificar”

Esta noche, a partir de las 7:30 tendrá lugar en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez el partido que cierra la participación en el Torneo Finalización de Junior y Cúcuta durante la vigésima jornada de la Liga Aguila 2019-II.

Junior de Barranquilla encara la jornada 20 del torneo con la ilusión de remontar su posición después de haber empatado 0-0 ante Alianza Petrolera en su último partido. Desde el inicio de Liga, los locales han vencido en nueve de los 19 encuentros jugados hasta la fecha, con una racha de 16 goles a favor y 9 en contra.

El Técnico de Junior, Julio Comesaña, se ha mostrado bastante tranquilo y espera que hoy se den las cosas para poder pasar a las instancias finales del torneo finalización y que se resuelva el asunto con Tolima, quienes tienen en juego 3 puntos en el TAS (Tribunal Arbitral del Deporte) y que de otorgárselos cambiarían las cosas en lo alto de la tabla de posiciones. Por ello Junior de Barranquilla debe hacer lo suyo y sumar de a tres esta noche ante los motilones.

Pero Comesaña no se da mala vida por este asunto y va a salir esta noche con lo mejor de su nómina para evitar cualquier sorpresa y manifiesta: “No tengo nada que ver con el TAS. No se como juegan los del TAS para estar viendo qué pasa. El TAS que haga lo que quiera, nosotros tenemos que hacer nuestra tarea”, aclaró el DT para quien le resta importancia si clasifica de primero o de octavo. Y agrega: “Ahora somos primeros de la reclasificación, y ¿de qué sirve?, de nada”, comentó.

Para el máximo entrenador de Junior, también es bueno, en ocasiones jugar con presión y exigencias de cara a lo que se viene si se piensa en clasificar a los cuadrangulares finales: “Por lo general, 31 puntos siempre alcanza, pero ahora se ha complicado por la irregularidad de todos los equipos. Lo mejor es que está emocionante, hay cosas por defender, por jugar, por lograr, es una buena preparación para la final”, opinó Comesaña.

Comesaña, sin embargo, no contempla una eliminación del grupo de los ocho mejores: “No me siento clasificado ya porque hay que terminar, pero sí vamos a clasificar”, aseguró el DT que sólo tendrá, nuevamente, la baja de Germán Mera quien no podrá jugar por una sobrecarga muscular de la que se viene recuperando de buena forma. Tampoco estará Edwuin Cetré.

Por otra parte, entre la hinchada y la prensa, han salido a relucir la inquietud de la ausencia del volante juniorista Yohandry Orozco quien no ha aparecido en las últimas convocatorias para lo cual aclara el técnico rojiblanco: “De alguna manera, su llegada, su adaptación al medio, unos problemitas de exceso de peso, vino de una manera y después estaba, no sé, de pronto por falta de competencia o las comidas, no sé, y así se fue quedando. Cuando nosotros jugamos con un mediapunta 2-3-1, ponemos a Teófilo y a otro punta (Sandoval), que son los que más conocen el trabajo de nuestro equipo. Se fue quedando allí. Para que él juegue, yo tengo que modificar muchas cosas y este no es el momento indicado. Vamos a ver, de pronto en la final, ya he hablado con ellos y todo el mundo tiene que estar dispuesto a aportarle al equipo”, explicó y concluyó el DT.