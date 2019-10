Jorge Luis Pinto: "Las grandes decisiones hay que tomarlas en momentos de estabilidad emocional" 

El pasado martes 29 de octubre, Millonarios cerró su participación en la Liga Aguila 2019-II tras empatar contra Rionegro Águilas, este partido fue un fiel reflejo de el equipo embajador en el segundo tramo del campeonato, donde pasó de disputar el liderato de la tabla a terminar en el puesto 11 completamente eliminado.

Ante todo esto, el profesor Jorge Luis Pinto, habló con la prensa al finalizar el partido, en esta ocasión el técnico albiazul solo quiso hablar del partido, y dejó en claro que su futuro en el equipo se decidirá el próximo jueves 31 de octubre.

Al iniciar la rueda de prensa lo primero a lo que se enfrentó el estratega fue a las preguntas sobre su futuro y continuidad en el equipo, a lo que el técnico dejó algo en claro: "Hoy solo habló del partido, de todo lo demás hablaré el jueves. ¿Está claro?".

En cuanto al partido el técnico afirmó que el equipo no jugó mal, pero le faltó contundencia para llevarse los tres puntos "No fue un mal partido pero el resultado no fue el esperado" afirmó Pinto.

Para el técnico de los embajadores, el partido lo controlo su equipo y supo manejar lo tiempos: "Fuimos ordenados, controlamos el contraataque de ellos, nos falta esa puntada final" dijo Jorge Luis.

También dejó en claro a lo que se expone un equipo y por dichas razones no todo sale como es planeado: "Estamos sometidos a riesgos que la gente no entiende, lesiones y expulsiones, los equipos tienen que estar compenetrados tanto futbolísticamente como mentalmente, de pronto en eso no tenemos esa persistencia, fuimos descuidados".

El técnico afirmó su grado de responsabilidad por el fracaso en el presente campeonato: "Yo soy el responsable, el técnico siempre es el de los errores, yo siempre he dicho que soy el responsable de todo" declaró el técnico albiazul.

Y por último concluyó diciendo que no está feliz con el resultado del partido: "Uno quiere ganar al menos estos últimos partidos" pese a esto el técnico albiazul dio su última declaración en la rueda de prensa: "Para nosotros no es felicidad el empate, nos llena de satisfacción pero no de felicidad, queríamos ganar".