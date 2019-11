Análisis VAVEL Colombia, Cuadrangulares Liga Aguila 2019-II: Atlético Nacional

Atlético Nacional tuvo un semestre bueno a nivel general. En la Liga Aguila se ha clasificado en el primer lugar al lograr 35 puntos y una diferencia de gol de +13. Los dirigidos por Juan Carlos Osorio, se verán las caras en los cuadrangulares frente a Junior de Barranquilla, Deportes Tolima y Cúcuta Deportivo, en donde tendrá que luchar codo a codo con cada uno para lograr un cupo a la final. Aquí en VAVEL te traemos un pequeño resumen de su rendimiento en la primera fase del torneo, de cara a la etapa decisiva.

¿Cómo llega Atlético Nacional a los cuadrangulares?

El equipo verdolaga se instaló en las semifinales del fútbol colombiano luego de cosechar 35 puntos producto de 9 victorias, 8 empates y 3 derrotas. Además, los dirigidos por Juan Carlos Osorio lograron la mejor diferencia de gol de todo el torneo al anotar 30 goles y recibir tan solo 17.

Así mismo, según estadísticas de Felipe Lucero (@ElLucero en Twitter) el Rey de Copas fue el equipo con más pases ejecutados (9430), mejor promedio de posesión del balón (60% de promedio por partido), mayor número de acierto en los pases (84%) y el tercer equipo más goleador (30) superado solo por Deportivo Cali (34) y el eliminado Deportivo Independiente Medellín (32).

Resultados

Fecha 1 (V): vs Once Caldas – [1-2] (G).

Fecha 2 (L): vs Bucaramanga – [0-0] (E).

Fecha 3 (V): vs Jaguares – [1-1] (E).

Fecha 4 (L): vs Atlético Huila – [4-1] (G).

Fecha 5 (V): vs La Equidad – [0-0] (E).

Fecha 6 (L): vs – Unión Magdalena – [3-1] (G).

Fecha 7 (V): vs Deportivo Cali – [0-0] (E).

Fecha 8 (L): vs Independiente Medellín – [5-2] (G).

Fecha 9 (L): vs Millonarios – [1-1] (E).

Fecha 10 (V): vs Independiente Medellín – [1-4] (G).

Fecha 11 (L): vs Cúcuta Deportivo – [2-3] (P).

Fecha 12 (V): vs Deportivo Pasto – [1-2] (G).

Fecha 13 (L): vs Deportes Tolima – [1-0] (G).

Fecha 14 (V): vs Alianza Petrolera – [0-0] (E).

Fecha 15 (L): vs Atlético Junior – [0-1] (P).

Fecha 16 (V): vs Patriotas Boyacá – [1-2] (G).

Fecha 17 (L): vs Rionegro Águilas – [1-0] (G).

Fecha 18 (V): vs América de Cali – [2-1] (P).

Fecha 19 (L): vs Envigado – [1-1] (E).

Fecha 20 (V): vs Santa Fe – [0-0] (E).

Atlético Nacional no solo fue el mejor del todos contra todos sino que, cuenta con la sabiduría y conocimiento de su director técnico e ídolo: Juan Carlos Osorio. Sin embargo, un sector de la hinchada siente que el equipo bajó su rendimiento en el tramo final del torneo.

El director técnico de Atlético Nacional inició el torneo con un fútbol ofensivo que muchos consideraban espectáculo. En ese entonces el equipo lucía, en palabras de un sector de la prensa y la hinchada, algo desequilibrado. Razón por la cual, el estratega probó diferentes esquemas a lo largo del campeonato: del 1-3-1-3-3 inicial donde el equipo sumaba hasta 7 jugadores en Ataque al 1-4-1-2-3 o el tradicional 1-4-2-3-1.

Sin lugar a dudas, esos cambios de esquema afectaron el funcionamiento del equipo. Sin embargo, el trabajo de Juan Carlos Osorio al frente de Atlético Nacional es innegable: luego de dos torneos enteros, Atlético Nacional volvió a estar y finalizar como líder del fútbol colombiano. Además, el equipo tiene variantes ofensivas y tácticas que le permiten competir ante cualquier rival o esquema.

De esta manera, Juan Carlos Osorio llega a las finales con un 58.33% de rendimiento en el todos contra todos. Adicional, con el aliciente de que es el director técnico más preparado para estas instancias finales.

Recordemos que Osorio acumula 6 títulos en Atlético Nacional y, en tan solo 4 meses de trabajo desde que volvió, se perfila como uno de los máximos candidatos a la estrella de fin de año. Una estrella, que de conseguirse, significaría su séptimo título en la institución afianzándolo como el Director Técnico más ganador de la historia verdolaga.

Jugadores más destacados

Dentro de las fortalezas de Atlético Nacional a lo largo del semestre se encuentra la capacidad, despliegue físico y talento individual de su plantilla. Algunos de los jugadores más destacados del Rey de Copas son: Daniel Muñoz, Jarlan Barrera y Bryan Rovira.

Daniel Muñoz: sin duda alguna, el antioqueño está viviendo un sueño. Muñoz llegó al equipo de sus amores con la ilusión de entregarlo todo por la camiseta y lo ha logrado. El jugador es el hombre más destacado de Atlético Nacional en el semestre gracias a su polivalencia (ha jugado de central, lateral, volante de primera línea y extremo), su despliegue físico y su capacidad resolutiva.

Jarlan Barrera: el volante creativo es el hombre de las ideas en el equipo verdolaga. Jarlan, es el jugador que encabeza la mayoría de ataques de Atlético Nacional. Su visión de juego e inteligencia a la hora de filtrar un pase, generar una falta o mantener la posesión del balón le han permitido ganarse los aplausos de la hinchada.

Bryan Rovira: con un porcentaje de pases acertados superior al 90%, Rovira es garantía de seguridad. El volante, suele empezar las transiciones ofensivas del verdolaga. Además se muestra fuerte en defensa y apoya constantemente a los centrales del equipo.

El mejor partido

El equipo de Osorio, logró su mejor demostración de fútbol en los clásicos que jugó ante Independiente Medellín. En menos de 15 días, el verdolaga le anotó 9 goles en 2 partidos al equipo poderoso. No obstante, el primer clásico fue un show ofensivo por parte de Atlético Nacional.

Pese a empezar perdiendo ese 25 de agosto, Atlético Nacional logró una victoria holgada ante su rival de patio. Ese día anotaron: Patricio Cucchi, Adrián Arregui (e/c), Jarlan Barrera y Hernán Barcos (X2).

Ante más de 40.000 espectadores el Rey de Copas colombiano tuvo un notable rendimiento ofensivo, combinando posesión del balón con transiciones rápidas y secuencias largas de pases para generar oportunidades claras de gol. De hecho, al público le quedó la sensación que el resultado pudo ser más largo.

Foto: @nacionaloficial

Once ideal

De acuerdo al rendimiento del equipo y las variantes que le han dado más resultados a Atlético Nacional el once ideal sería el siguiente: José Cuadrado; Daniel Muñoz, Andrés Reyes, Daniel Bocanegra, Christian Mafla; Brayan Rovira, Pablo Ceppelini, Jarlan Barrera; Yerson Candelo, Vladimir Hernández*, Patricio Cucchi.

* A la espera de recuperarse de una lesión.

Números en el todos contra todos

Partidos jugados: 20.

Partidos ganados: 9.

Partidos empatados: 8.

Partidos perdidos: 3.

Goles anotados: 30.

Goles recibidos: 17.

Puntos en total: 35.

Rendimiento: 58,33%.

Máximo anotador: Vladimir Hernández, Hernán Barcos, Daniel Muñoz y Pablo Ceppelini con 4 anotaciones cada uno.

Evolución en la tabla de posiciones

Foto: Theo González

Atlético Nacional es uno de los favoritos al título. Para la hinchada verdolaga el título de Liga es una obligación pues el equipo tiene una nómina amplia, un director técnico que sabe lo que significa la institución y el compromiso de volver a Copa Libertadores de América. El equipo espera empezar con pie derecho el próximo sábado cuando enfrente al Cúcuta Deportivo por la primera fecha de los cuadrangulares finales en el Atanasio Girardot.