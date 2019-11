Julio Comesaña: “La gente que dice que somos favoritos no se equivoca”

El actual bicampeón de la Liga Aguila, Junior de Barranquilla, continúa en la defensa del título, luego de clasificar a los cuadrangulares semifinales de este semestre. Los dirigidos por Julio Comesaña terminaron cuartos en el Todos contra Todos con 33 puntos tras nueve victorias, cinco derrotas y seis empates con 16 goles a favor y 9 en contra y ahora se ubican en el Grupo A.

Comesaña, director técnico del conjunto rojiblanco contará con la mayoría de sus jugadores, después de que figuras como Teófilo Gutiérrez y Gabriel Fuentes se recuperarán de una virosis y de que Edwuin Cetré y Germán Mera se repusieran del problemas físicos.

Junior de Barranquilla recibe a Deportes Tolima en el estadio Metropolitano, donde buscará pegar primero desde la primera fecha, cosa que tiene muy clara el colombo-uruguayo: "A mí no me disgusta que digan que somos favoritos. Al contrario, me hace sentir orgulloso. Me daría tristeza que digan que Junior no tiene velas en este entierro. Vamos a demostrar en la cancha que la gente que dice que somos favoritos no se equivoca", manifestó el técnico en rueda de prensa.

Comesaña destacó las virtudes del primer rival a enfrentar en los cuadrangulares, por eso toma las precauciones para no ser sorprendidos por los Pijaos en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez: “Tolima sabemos que es fuerte, con experiencia en finales, siempre ha sido protagonista, así que ni más faltaba que nosotros vamos a estar dando ventaja o dejando de hacerle un reconocimiento individual y colectivo a ese equipo”, agregó el adiestrador.

Durante el diálogo con los medios de comunicación, Comesaña también se refirió al llamado de Luis ‘El Chino’ Sandoval a la Selección Colombia sub-23 para un amistoso ante Japón: “Sinceramente me tomó por sorpresa la convocatoria de algunos jugadores que van, no solo los de nosotros, sino de otros equipos, para un partido en Japón. Puede ser muy interesante, pero allá tan lejos son nueve u ocho días, pero uno pierde al jugador en ese tiempo. Nosotros todavía no sabemos si contamos con Teófilo Gutiérrez, ‘Cariaco’ González y entonces lo de Sandoval es un tema que nos preocupa, pero es una cosa que ya está establecida”, puntualizó el DT sobre esta situación.

Por último, el máximo entrenador del equipo barranquillero, da señales sobre su continuidad en con los tiburones: “Junior es un reto mayor, entonces si a mí no me gusta estar acá porque el reto me asusta o me hace daño, me tengo que ir. Uno está expuesto y elige los lugares a donde llega, se generan expectativas de cosas importantes y al mismo tiempo se tiene que saber que si no se logran esas cosas se puede estar en la hoguera”, concluyó el entrenador.