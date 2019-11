Julio Comesaña: “El mérito de este partido se lo doy a todos los jugadores”

Julio Comesaña no tuvo reparos en elogiar a sus jugadores luego del triunfo logrado ante Nacional, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El orientador colombo-uruguayo terminó “muy contento” y aseguró que sus muchachos “se llevan todo el mérito” de una victoria que deja al equipo rojiblanco en la cima del Grupo A, con siete puntos, los mismos del Tolima, al que supera gracias al segundo ítem de desempate, los goles a favor en condición de visitante (cinco contra tres).

Esto comentó, muy comentó el entrenador de los tiburones al hacer un balance del partido: “Jugamos el mejor partido. Yo no recuerdo todavía un partido igual, por el juego del equipo, porque todo el tiempo tuvimos el control, porque generamos muchas situaciones de gol, porque jugamos con agresividad sin la pelota, noblemente, jugamos rápido, hicimos un fútbol vistoso y por el rival que enfrentamos, que no le dimos casi posibilidades de generarnos situaciones. Ellos pelearon, hicieron variantes, jugaron, corrieron, como corresponde en un partido de dos equipos grandes. Fueron 90 minutos intensos ante un rival como nacional. Estoy muy contento”, manifestó Comesaña.

Igualmente explica dónde estuvo el éxito del partido: “La clave del triunfo estuvo en la ejecución. El resultado de uno, como entrenador, pasa por las decisiones que uno toma en lo individual y colectivo y la otra parte, la más importante, es cómo ejecutan los jugadores lo que se establece. Hoy los jugadores yo diría que se llevan el mérito de todo, el triunfo es de ellos, fue notable lo que hicieron, no le podemos quitar nada, es de ellos todo”, agregó.

Comesaña aseguró que en estos días que tuvieron previos al juego ante Nacional se dedicaron a analizar errores, a ver videos, a observar lo hecho en las primeras tres jornadas de los cuadrangulares semifinales. Se metió en el interior de cada uno y todos se autoanalizaron, con el objetivo de aprenderse bien la lección y tratar de no repetir las fallas en un duelo tan determinante como el que se jugó ante Nacional en el ‘Coloso de la Ciudadela’.

Y conversó del rival: “Hablamos cosas que teníamos que hablar, trabajamos casi nada, solo teoría, pero fundamentalmente nos metimos en el interior de cada uno y reconocimos errores, vimos videos de los partidos ante Cúcuta, Tolima y Nacional en Medellín, detallamos los errores crudamente, desatenciones por las cuales se nos escapan las cosas de las manos. Esta noche todo fue redondo. A veces los partidos tienen baches y un equipo empieza a dominar y se vienen encima, pero las veces que eso pasó fue por aciertos de ellos, no porque les dimos ventaja. Siempre los respetamos mucho. Y el otro problema que me preocupó, la manera como nosotros dilapidamos varias situaciones, eso a veces juega en contra en la cabeza del jugador en la cancha, pero afortunadamente hoy estuvimos más en control de la situación”, expresó.

Comesaña habló de ‘Teo’ y de las críticas que recibió de Osorio. Trató de entender al DT verdolaga y no quiso ahondar en la polémica: “Yo estoy acostumbrado a lo que hace Teo, porque si él no hace eso entonces otros se lo hacen a él. Él se entretiene y se divierte con eso, nunca he visto que haya agredido a nadie, ni nada. Y con Juan Carlos (Osorio), yo lo quiero mucho, lo entiendo, no conozco a fondo la razón, me pareció sí que le estaba gritando algo o hablando algo, pero son cosas del fútbol y quedan en la cancha, es normal. Yo de pronto hubiese hecho lo mismo, cada uno está defendiendo lo suyo 90 minutos. Pero Nacional perdió intentando todo lo que podía intentar y al final fue un equipo que supo perder, con dignidad. Esta vez nos tocó ganar a nosotros, otra veces nos toca perder”, manifestó.

Por último, el entrenador rojiblanco manifestó que lo del ‘Chino’, al parecer, no es grave, aseguró que van a esperar los resultados de los exámenes de Víctor Cantillo, que terminó con el tobillo inflamado, explicó la situación que vivió en el campo con el volante magdalenense y elogió la labor de James Sánchez, su reemplazante para la segunda etapa: “Del ‘Chino’ no supe nada, no creo que sea grave, el que está muy inflamado es Cantillo, que no se quería salir, pero cómo no va a salir… está bien, yo entiendo, pero yo le vi el pie inflamado. Logró terminar el primer tiempo, pero ya en el vestuario lo miramos y lo cambiamos, porque lo que nos interesa es la salud de él. Además James Sánchez es un jugador de esos tremendamente útil para el equipo, hoy entró en una posición que hace rato no la juega y lo hizo como un maestro, la verdad, con orden, con manejo, con técnica, con visión de la cancha, cambiando el sentido del ataque. Hizo todo lo que tenía que hacer y un poquito más”, concluyó.