Puntuaciones de Independiente Santa Fe en el empate frente a Once Caldas

Aquí en VAVEL analizamos la actuación de los jugadores cardenales de forma individual en el empate de 0-0 ante Once Caldas.

Criterio de puntuación: 0-3.Muy mal / 4.Mal / 5.Regular / 6.Bien / 7.Bastante bien / 8.Muy bien / 9.Fantástico / 10.Excelente / SC. Sin calificar.

Con un empate 0-0 frente a Once Caldas, el equipo cardenal de visitante comenzó su camino en la Liga BetPlay 2020-I. Para la mayoría de equipos la primera fecha es de acople y para calentar motores, Independiente Santa Fe en general tuvo un partido bueno, pudo ganarlo pero la definición aún sigue siendo un problema por resolver en el cuadro bogotano, el técnico Harold Rivera tiene claro que hay cosas por mejorar y que aunque sea la primera fecha hay que empezar a sumar puntos ya que el torneo de este semestre será corto y solo clasificaran los cuatro mejores.

Arquero

Leandro Castellanos

Puntuación: 10

Sin duda para Santa Fe y la hinchada el arquero santandereano es garantía en el arco y que haya continuidad en el equipo da mucha seguridad y confianza, frente a Once Caldas una vez más demostró porque es el titular indiscutido, atajó acciones certeras y concretas del Once Caldas que resultarían en gol, estuvo siempre atento y seguro a las peligrosas llegadas del rival sobre todo los remates desde fuera del área. Es de los jugadores más regulares del equipo cardenal en esta temporada, se espera mantenga ese nivel, ya que es pieza fundamental en el funcionamiento del equipo

Defensas

Dairon Mosquera

Puntuación: 6

Partido discreto de Dairon, es jugador que le puede dar una gran salida al equipo pero frente al Once Caldas no abrió mucho el campo para sus compañeros, cumplió más con las labores de marcar al rival y tratar de recuperar el balón en limpio, es conocido que Mosquera está en constante peligro por las amarillas y por el papel que debe desempeñar dentro del campo, sin embargo en Manizales no fue el jugador atacante que siempre es costumbre ver de acuerdo con sus características.

Fainer Torijano

Puntuación: 8

La pareja de centrales en general hizo buen trabajo, Torijano desde hace un tiempo para acá ha mejorado la seguridad y la determinación a la hora de cerrar una jugada, sin contar que también aporta con el gol. Frente al Once Caldas se convierte en la experiencia de su otro compañero Jeisson Palacios, atento a cubrir su zona y también a corregir errores de sus demás compañeros en defensa.

Jeisson Palacios

Puntuación: 8

Uno de los puntos altos frente al Once Caldas, se destacó por el quite limpio del balón al rival, anticipando también en las jugadas y cubriendo a sus compañeros, es ágil a la hora de cortar un jugada que genere peligro, también tuvo buena salida con el balón cuando lo recuperaba. Se entendió bien con Torijano en defensa, el técnico tendrá que definir su pareja de centrales, ya que para el próximo partido ya podrá jugar Nicolás Hernández, sin embargo Palacios cumplió con la responsabilidad exigida como defensor central.

Carlos Arboleda

Puntuación: 6

Estuvo pendiente en ataque y en darle salida al equipo por su banda pero no lograba conectar con el medio campo, se le vio un poco lento en esas transiciones y a la hora de contrarrestar ataques.

Mediocampo

Matías Ballini

Puntuación: 6

Participación regular del mediocampo en general; para Matías Ballini según se vio en la idea táctica de Harold Rivera era retrasar un poco para apoyar los centrales mientras los laterales iban al ataque junto a Giraldo, Ballini se le vio atento a contrarrestar el ataque rival, sin embargo en algunas ocasiones se le vio inseguro a la hora de atacar que lo obligaban a cometer faltas fuertes sobre el rival.

Daniel Giraldo

Puntuación: 6

La idea con Giraldo era que quedara un poco libre en el área para poder subir y tener el apoyo de Sambueza y Velásquez los armadores, Daniel Giraldo es buen pasador y filtra buenos balones, no conectó con los dos armadores y por eso se le dificultó un poco el trabajo en el mediocampo, siempre intentó en cualquier oportunidad que se presentaba, pensar con el balón y buscar manera de conectar para llevar a la parte ofensiva.

Fabián Sambueza

Puntuación: 5

Bastante regular la participación de Sambueza frente al Once Caldas sobre todo en el primer tiempo, que no tuvo aparición importante mediante el juego, sin contar con los tiros libres y tiros de esquina mal cobrados, no tuvo mayor influencia en el juego como es habitual en él, en el segundo tiempo apareció un poco más con un remate al arco del Once Caldas, sin embargo su poderío ofensivo no fue el mejor.

John Velásquez

Puntuación: 5

El número diez de Independiente Santa Fe tampoco apareció en el trámite del juego, no conectaba con Fabián Sambueza y su juego fue nulo, es costumbre ver a Velásquez de arriba abajo buscando conexiones para crear jugadas, pero no fue su mejor partido estuvo desaparecido cuando más el equipo necesitaba una idea que le permitiera llegar al área y convertir el gol.

Mauricio Gómez

Puntación: 6

Tuvo una buena participación, fue desequilibrante en algunas ocasiones del juego, filtro balones para los delanteros, fue de bastante apoyo para la delantera que no tenía quien conectara, siempre que tenía el balón buscaba el espacio para filtrarlo. Cuando el mediocampo este mejor consolidado sería una buena alternativa para ser esa última conexión para el delantero, tiene movimientos que le permiten llegar rápidamente al delantero.

Delantero

Diego Valdés

Puntuación: 7

Desde la pretemporada Diego Valdés ha demostrado ganas y buena técnica en la delantera, es destacada su participación frente al Once Caldas ya que atacaba y presionaba al rival, ágil a la hora de regatear y rematar al arco, sin embargo le falta un poco más de ritmo para poder definir las jugadas que se presentan y aseguren el gol, tiene potencia y buena pegada pero a la hora de definir en ocasiones piensa mucho la jugada y no logra concretar ninguna.