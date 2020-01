Historial Once Caldas vs. Atlético Bucaramanga: las estadísticas favorecen al 'blanco'

No fue bueno el debut del equipo leopardo en la Liga BetPlay Dimayor 2020-I. Los dirigidos por José Manuel 'Willy' Rodríguez cayeron en condición de local ante el Deportivo Cali, 0-2. Lo curioso es que el cuadro santandereano acumula tres semestres perdiendo en la misma fecha y ante el mismo rival, paternidad que partido a partido va creciendo, no por ende el cuadro verdiblanco gana en el historial de este encuentro.

Quedó evidenciado que siempre el arranque cuesta y más sí se cambian 15 jugadores, el equipo de 'Willy' pagó el poco rodaje en pretemporada y sobre todo el no jugar ante clubes profesionales, claramente no es lo mismo jugar ante un onceno amateur que ante cuadros de Liga o Torneo. El estratega caleño tuvo varias confusiones, una de ellas en el once inicial; dejó en el banco de suplentes al uruguayo Steve Makuka, el fútbol y el destino lograron que al minuto 19 ingresara, lastimosamente lo hizo por la lesión de su compañero, Eder Castañeda. El charrúa respaldó en la cancha el apoyo de la afición que lo aclamaba en las tribunas del Daniel Villa Zapata, es claro que en esta no acertó el técnico, no puede sentar a uno de los pocos jugadores que rindió el semestre anterior. Otro error fue la indecisión, en semana entrenó con Diego Herazo como titular, antes de arrancar el partido decidió sustituirlo por Kevin Aladesanmi. En general se vio un equipo con poca recuperación, muy poco fútbol creativo y con la misma dolencia de los últimos semestres, falta de gol.

Cuando un equipo debuta con derrota y más en condición de local es difícil encontrar puntos altos, es este caso pasó el examen el lateral izquierdo, Germán Gutiérrez; buen debut del ex Atlético Junior, se le vio ordenado en marca y aportando en ataque, tanto así que tuvo una oportunidad clara de gol ante el experimentado David González.

Para este martes el cuadro auriverde se juega una nueva oportunidad en la ciudad de Manizales, es claro que la plaza es complicada y que de no sumar se empezaría a oscurecer el ambiente. La afición no gusta mucho del técnico y ya el sábado anterior lo hizo sentir.

Lista de convocados para el juego ante Once Caldas: Christian Vargas, Germán Gutiérrez, Gustavo Chará, Diego Herazo, John Freddy Pérez, Ever Valencia, James Aguirre, Steve Makuka, Henry Rojas, Jair Palacios, Rubén Rojas, Kevin Aladesanmi, Johan Caballero, Christian Subero, Homer Martínez y Nicolás Roa; respecto al partido anterior no va el volante santandereano, Roger Torres.

Historial

En total se han disputado 165 encuentros por Liga con un saldo 45 triunfos leopardos, 64 albos y 56 empates. El primer partido en la ciudad de Manizales fue el 14 de mayo de 1949, aquel sábado ganó con una contundente goleada el blanco blanco, 7-3.

El último encuentro fue el 10 de octubre de 2019, victoria 3-0 a favor de Once Caldas; Ménder García, Johan Carbonero y Marcelino Carreazo, los autores de los goles manizalitas.

Goleadores históricos:

* Antonio Ríos: 11 goles con Once Caldas.

* Omar Lorenzo Devanni: 9 goles (7 con Atlético Bucaramanga - 2 con Once Caldas).

* Eduardo Emilio Vilarete: 8 goles con Atlético Bucaramanga.

* Arnulfo Valentierra: 7 goles con Once Caldas.

Jugadores que vistieron las dos camisetas:

Juan Carlos Henao, Jimmy Asprilla, Robeiro Moreno, Fabio Andrés Hincapié, Manuel Galarcio, Diego Peralta, Marino García, Jorge Daniel Casanova, Mario González, Luis Sierra, Carlos Giraldo, Jaime Castrillón, Mauricio Romero, Leider Preciado, José 'Pepe' Moreno, Maicol Balanta, Darío Rodríguez, César Amaya...