Julio Comesaña: "Mi equipo fue mejorando y creciendo en el segundo tiempo"

Julio Avelino Comesaña sabe que su equipo no está al 100% todavía y ya va la cuarta fecha del torneo, sin embargo, no le apura el hecho de su primera derrota, aunque acepta de buena manera la victoria cardenal: “Primero que nada, me corresponde aceptar la derrota, Santa Fe anotó tres goles, en circunstancias donde cometimos errores, pero a veces se cometen errores y el rival no aprovecha, ellos tuvieron eficacia, hicieron un buen juego, jugaron rápido fueron agresivos y nos ganan bien, no hay reclamo de acuerdo a lo que vimos en el terreno de juego, me parece que sí holgado el resultado porque en el segundo tiempo nosotros hicimos méritos para acortar distancias y no lo logramos”.

A pesar del resultado, el técnico uruguayo cree que este equipo que paró en el segundo tiempo le dará muchas alegrías no solo a él sino también a toda la afición: “Me voy con unas sensaciones agradables, mi equipo fue mejorando y creciendo en el segundo tiempo, estamos tratando de tener a todo el plantel, los que están en la sub-23, tenerlos a todos en una muy buena condición, hay jugadores que no están para 90 minutos y por eso no jugaron de entrada y una vez que tengamos todo el plantel ya será otra cosa”.

El cambio de jugadores no le ha sentado del todo bien al equipo, aunque se trajeron jugadores de primer nivel aún no se ha encontrado el equipo que pueda figurar al campeonato, muchos se fueron otros vinieron, pero el nivel se va encontrando de a poco para el técnico rojiblanco:

“Nosotros jugamos mucho más con dos volantes que con tres, Cantillo-Narváez o Pico, a veces James Sánchez por alguna banda, nosotros nunca tuvimos mucha recuperación, solo Narváez, lo que pasaba es que éramos fuerte con la tenencia de la pelota, ese equipo dejó buenos recuerdos, pero aquí ya no está, estamos buscando un equipo que será diferente porque las características de jugadores van cambiando, el nuevo equipo tiene algunas dificultades para conformarse, por temas de no estar en su mejor condición varios jugadores que no tenían competencia, algunos vuelven de lesiones, se fueron varios, hay varios en la selección, pero este equipo del segundo tiempo me dejó mejores sensaciones que el que jugó cuando ganamos, desde el punto de vista futbolístico, me pone a soñar con cosas importantes”.

La cancha de El Campín siempre será complicada para los equipos que van a luchar contra la altura, Comesaña cree que su equipo mejorará pronto y se rearmará para lo que queda del campeonato y porque no, buscar un nuevo título: “El arranque del primer tiempo fue en una cancha rápida y mojada, una superioridad numérica por parte del equipo adversario que ya sabíamos que iba a ocurrir pero no podíamos hacerlo igual porque teníamos volantes que no pueden jugar 90 minutos y ellos tenían a unos jugadores muy rápidos, el juego no era fácil, varios jugadores que debutaron hoy, yo no puedo pedirle más al equipo, eso y varios errores individuales que Santa Fe aprovechó, pérdidas de marca, cosas propias del momento, pero yo me voy tranquilo”.

El próximo reto del conjunto barranquillero será el próximo domingo a las 6:10 p.m. recibiendo en el Metropolitano al Once Caldas por la quinta fecha de la liga.