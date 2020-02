Julio Comesaña: “Ahora hay más gente tomando malas decisiones”

Aunque había mucha expectativa para este juego, programado para la noche del sábado 22 de febrero en la ciudad de Ibagué, la tormenta, la suspensión y haber tenido que jugar al otro día dieron un ambiente diferente. Y a pesar de que no hubo goles, sí hubo muchas polémicas y todo esto motivó la extensa rueda de prensa de Julio Comesaña después de Tolima vs. Junior por la fecha 6 de Liga BetPlay 2020-I.

El 0 por 0 se dio después de los 30 minutos de la noche del sábado y los más de 60 de la mañana del domingo. Pero en medio hubo decisiones mal tomadas por el juez, a pesar de haber VAR, y también el contexto mismo del FPC tuvo que ver en las palabras del colombo-uruguayo.

En un principio el DT empezó hablando del partido y la pelota, pero rápidamente cambió el tono y empezó a señalar al público porque “no conoce lo que pasa en el plantel”, a los medios que "desinforman" a la audiencia y volvió a decir que su nómina no es la mejor del FPC:

Esto manifestó el DT: "Un partido difícil, con incidencias de juego muy discutibles y discutidas, que habrá que revisar bien y sacar conclusiones. Al Junior le faltan muchas cosas, pero hay que enseñarle a la gente lo que le falta a la gente, hay que informarla. Como se desinforma, se generan expectativas desmedidas antes de los plazos y de los tiempos, sin hacer análisis. Y cualquiera que, en su vida pateó una pelota de golpe, sale y dice; -Tal plantel es el mejor del campeonato, con esto que le trajeron tiene que quedar campeón del mundo-.”, aclaró Comesaña.

Y siguió arremetiendo: “Y todavía no he escuchado un análisis en el que digan; –A ver esta plantilla, vamos jugador por jugador, de dónde vienen, dónde han jugado, qué han conseguido, las características de los jugadores, comparar con los que se fueron -. Pero en los programas en una hora hay 5 personas y no se puede, yo entiendo eso. ¿Qué análisis van a hacer?. La cuestión es debatir, discutir, dicen que Junior ganó 2, perdió 2 y empató 2. Pero no se están dando cuenta que eso no es así, son cosas que son insólitas", sostuvo.

Y después apuntó a los jueces al VAR y a los implicados en las decisiones arbitrales: "Cada vez hay más gente para determinar lo que antes determinaba un árbitro y cada vez más discusiones; paran el partido, generan incertidumbre en la gente. Y me queda la sensación de que lo que necesitamos, me incluyo, es aprender a tener más humanidad y entender el fútbol, que es como la vida misma; incierto, impredecible e imprevisible", señaló Julio.

Y después Comesaña volvió a señalar a los medios, periodistas y programas de análisis y debate: "Queremos saber si la jugada que estamos haciendo, va a ser gol. Trazamos unas líneas y le decimos a los jugadores que la pelota pasa por acá y después por allá… Eso lo puede hacer alguien que nunca en su vida estuvo en una cancha e hizo un pase, o recibió una pelota rodeado de adversario, compañeros y el público hostigando. El fútbol es bonito y hermoso porque es impredecible e imprevisible, y está lleno de incertidumbre. Nadie se imaginó lo que pasaba acá hoy; anoche llovió, no se pudo jugar, ahora venimos acá, pasó lo que pasó, el lío con el VAR, que fue con la mano o no fue con la mano, una expulsión…", continuó.

Lo que dijo Julio Comesaña después de Tolima vs. Junior. volvió a tener en medio a los árbitros y sus decisiones, como la expulsión de Larry Vásquez que afectó a su equipo: "El reglamento se aplica y la autoridad no se consigue a punta de tarjetas amarillas o rojas. La persona que necesita sacar una tarjeta o cobrar una multa o castigar a alguien de manera desmedida por algo del juego, esa persona no tiene autoridad. Veo 10 tarjetas amarillas en un partido, 2 rojas. Yo preguntó; ¿Para qué estudian el reglamento y para qué dirigen? ¿Por qué no le hablan al jugador y apelan a cosas más humanas?… Y le enseñan¨, analizó.

Y siguió apuntando a los jueces: ¨Ellos sacan amarilla, doble amarilla y roja, salen 'encopetados' como la máxima autoridad del partido. No quiero ir atrás, porque soy un veterano de muchas guerras y he visto árbitros hace años internacionalmente, con 40.000 personas gritándole del equipo local y no pasaba nada. Hablaban con los jugadores y los entendían y los comprendían. Esto cada día está más complicado, cada día uno se siente peor con estas cosas que riñen con el juego y con el fútbol. El árbitro debe conocer a los jugadores y saber los antecedentes de los jugadores. Hay jugadores que están jugando siempre al límite, no es que sean violentos, pero son agresivos¨, aclaró.

Aclaró en cuanto a la suspensión: “Larry Vásquez es un tipo educado, no es violento, le gusta jugar al fútbol. Se apura, le saca una amarilla y después lo tiene ahí. Cuando hay una complicación de esas, pienso que los árbitros se enredan solos, entonces eso queda acá adentro (en la cabeza) y después compensan, hacen algo, están buscando porque se les escapa el partido de las manos. Fue lo que pasó y a mí me pareció. No es un mal árbitro, pero se complicó solo, los jugadores estaban dispuestos a jugar, no vio nadie a pegar patadas y Tolima tampoco", concluyó el entrenador de Junior.