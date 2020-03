Julio Comesaña: “Confío en el equipo”

Julio Comesaña no se pone a prometer triunfos, ni a “vender humo”, como él mismo dice, cuando le hablan de plantarle cara al Flamengo, en el ‘Metro’. El técnico colombo-uruguayo simplemente confía en su equipo y cree que está es una “oportunidad maravillosa” para decir “aquí estamos, esto somos”.

Comesaña espera que sus jugadores no se dejen llevar por todo el ruido externo que hay alrededor del juego y logren desarrollar el fútbol que los identifica; “Pienso que no tiene nada que ver Flamengo con que nosotros tengamos que jugar un buen partido, tenemos que jugar de acuerdo a lo de nosotros, no al rival que tengamos enfrente, que es un rival exigente. Nosotros estamos construyendo equipo y esta es una oportunidad maravillosa para medirnos con un muy buen rival”, dijo.

“Yo aterrizo las cosas, si con lo que tenemos alcanza, magnífico, si no, habremos hecho lo mejor que pudimos, no tiene ningún misterio. No nos vamos a dejar empujar a cosas que no nos corresponden, vamos a jugar y veremos qué pasa”, agregó.

Pero Comesaña, por muy diplomático que sea, es un ser humano más, que siente, que goza, que sufre, que sueña. Su deseo es ver a un Junior ganador esta noche, pero no se deja llevar por todas las sensaciones que se generan a raíz de un partido de esta magnitud: “Siempre sueño con una victoria ante cualquier equipo. El fútbol tiene situaciones que generan los resultados, incidencias que no se pueden prever, pero no quiero llenarme de ansiedad por cosas que no han pasado, confío en el equipo y lo que quiero es verlos jugar bien”, expresó.

Comesaña espera ver un Metropolitano lleno, pero alentando, apoyando, respaldando a su equipo en los 90 minutos. Que las críticas, por un momento, queden a un lado y se unan para impulsar al equipo.

Antes del encuentro con el mengao, Julio, envió un importante mensaje a la hinchada y además destacó el valor que tiene el acompañamiento de la afición. "Hay lugares donde la energía va de la tribuna a la cancha y en otros casos la energía va de la cancha a la tribuna y de allí se devuelve con mayor entusiasmo; necesitamos que estén con nosotros siempre, en los peores momentos es cuando más los necesitamos", dijo el estratega.

Por último, el entrenador confirmó que el volante Cristian Higuita no será considerado para el partido contra Flamengo, mientras que informó que el lateral Fabián Viáfara sufrió una molestia, pero está disponible: "Fabían Viáfara había sufrido una distensión en una rodilla en un enfrentamiento del entrenamiento del pasado domingo, pero ya está bien; Higuita ya se incorporó a los trabajos de fútbol, pero no va a estar para el partido con Flamengo", puntualizó y concluyó Comesaña.