Juan Fernando Caicedo: Nos dormimos en la parte más fuerte de ellos 

Deportivo Independiente Medellín jugó su primer partido en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores frente a Libertad de Paraguay, obteniendo una derrota 1–2. Juan Fernando Caicedo habló después del encuentro en el que tuvo varias oportunidades, pero no pudo lograr una anotación.

Lo primero que mencionó el jugador fue el hecho de que el equipo no se destacó durante el primer tiempo y se distrajeron en una de las técnicas más fuertes del rival, el juego aéreo: "Se pierde un partido donde el primer tiempo no fue bueno, desde muy temprano nos dormimos en la parte más fuerte de ellos que era la parte aérea y por ahí les dimos espacios después y llega el segundo gol, producto de una pequeña desatención, pero después de eso no hicieron más llegadas".

Además agregó que Libertad es un equipo de jerarquía que se defiende bien, lo que hizo que le costara más el juego a Independiente Medellín.

El jugador fue cuestionado sobre su rendimiento en el juego, pese a que logra jugadas de gol, no termina concretándolas; ante eso Caicedo aseguró que: "Uno logra trabajar el día a día con la mejor disposición y llega el partido y uno quiere aplicar lo del trabajo y uno se desespera un poco, pateas bien, haces las cosas bien y no te entra, no sale el gol. En la jugada del gol, fue un balón donde el arquero me regala un palo, se mete un defensa y la pelota se va afuera, por fortuna llegó el gol ahí. De todas maneras uno se desespera un poco, no queda otra que seguir trabajando porque esto sigue".

Finalmente, Caicedo resaltó que en la semana se trabaja para que salga bien, sin embargo el primer tiempo no salió como fue planeado, "sabemos que esto es Copa Libertadores y en el fútbol hacer dos goles también es muy difícil y siempre nos tenían la ventaja y al final no nos alcanzó".

Ahora, Independiente Medellín debe prepararse para enfrentar el próximo sábado a Millonarios por la Liga BetPlay y el martes en la segunda prueba en fase de grupos en Argentina frente a Boca en la Copa Libertadores.