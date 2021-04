Geisson Perea: "Pese a las dificultades del año pasado, me siento más cómodo"

Atlético Nacional vive un momento extraordinario futbolísticamente. Los resultados han acompañado el proceso del profesor Alexandre Guimarães y uno de los jugadores que se ha destacado en el proceso ha sido el central Geisson Perea.

Perea, en la atención a los medios de comunicación, precisamente se refirió a su actual rendimiento, afirmando: “Soy partidario de que todo es un proceso de adaptación. Pese a las dificultades que se presentaron el año pasado, me siento más cómodo, más confiado y volví de a poco a ser ese Geisson Perea que se que soy y que puedo aportarle muchísimo al equipo”.

Además habló de su relación y su estancia en el club: “Sabía que los profes iban a contar conmigo en este proyecto. Le dije a Dios que si me iba a dejar aquí era para algo muy grande, que no debía salir de la manera como iba a salir”.

Habló de como ha venido ganando esa confianza: “El partido de Libertadores y los que he venido jugando me han dado muchísima confianza”. Por otro lado, también se refirió al rendimiento del equipo en general: “Hemos logrado un conjunto importante, una muy buena relación y sociedad entre compañeros”.

En su intervención también dio su opinión frente a la competencia por el puesto y el buen nivel que vienen teniendo los centrales de Atlético Nacional: “La competencia ha sido muy importante, ha sido muy sana, he esperado la oportunidad que se presentó ahora; siempre me he trabajado de la misma manera y siempre he respetado a mis compañeros y trato de aprenderles muchísimo”, aseguró el central.

Por último, Perea se refirió al clásico paisa: “Será un partido de mucha tensión y mucha concentración. Hay que vivirlo desde que pisemos la raya de calentamiento”.

Aparte de esto, se refirió al rival: “Siempre analizamos las fortalezas y las debilidades, sabemos de la importancia de jugadores como Javier Reina y Matías Mier para su equipo, pero sabemos que venimos en un buen momento". Además aseguró que: "Hay que estar muy pendientes de la pelota quieta”.

Y se refirió a como jugarle a Independiente Medellín: “Lo más importante es contrarrestar esas situaciones con el juego que hemos venido haciendo y con el colectivo”.

Atlético Nacional enfrentará al Deportivo Independiente Medellín por la fecha 15 de la Liga BetPlay Dimayor, a las 8:10pm en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, en donde busca mantener el liderato y llega a los 30 puntos.