Sebastián Viera: “Los partidos que vienen son vitales”

Junior volvió a ceder puntos importantes en el ‘Metro’, esta vez fue ante Santa Fe, un equipo ordenado y laborioso, que supo reponerse de un golpe inesperado y luego trabajó el partido con inteligencia, para terminar igualando 1-1.

El equipo rojiblanco ilusionó con un inicio electrizante. No corría ni el primer minuto de juego, cuando ya el arquero cardenal, Leandro Castellanos, sacaba el primer balón del fondo de la red, gracias a una triangulación perfecta entre Teo, Hinestroza y Borja, que el cordobés transformó en gol, su sexto en la actual Liga BetPlay 2021, sin embargo el equipo cardenal sacó el león que lleva por dentro e igualó las acciones al minuto con 31 por parte de Daniel Giraldo quien se encontraba libre de marca.

Sebastián viera, arquero del equipo tiburón, se refirió al resultado del encuentro quien asegura que fue justo para como se manejaron las acciones del encuentro: “Hubo ocasiones de gol para ambos equipos, fue muy parejo en el manejo del balón, se termina empatando, nosotros sufriendo un poco por el hombre menos y ahí fue cuando Santa Fe empató el partido”, afirmó.

De igual manera resaltó el manejo del arbitraje durante este partido, ya que por estos tiempos ha sido muy polémico y discutido: “El arbitraje mejoró y me gustó, solo un penal en el segundo tiempo que no me queda muy claro pero fuera de eso el árbitro pitó muy bien y así nos gusta jugar que no se piten mínimos roces, se pudo jugar bien, fue bastante dinámico y ojalá que nos piten siempre así, ojalá que el arbitraje colombiano sea siempre así que no se pite cualquier cosita cortando el juego sino que nos dejen jugar y que sea más atractivo”, señaló Viera.

Sebastián es consciente de que el partido pudo ser mejor y reconoce las equivocaciones del equipo: “En el primer tiempo, después del gol, los primero 15 a 20 minutos, ellos agarraron la pelota a través de equivocaciones nuestras, de manejar mal el partido, no queríamos carretear mucho, no jugábamos pases con dinámicas y eso hizo que se hiciera un equipo largo, que le diéramos el balón a ellos y a consecuencia de ellos vino el gol de ellos, entonces creo que nos faltó manejar en esos minutos el partido pero después en el segundo tiempo lo pudimos mejorar”, aclaró.

Viera sabe que les queda poco tiempo para recomponer el camino de cara las finales de este torneo y la lucha por mantenerse entre los ocho mejores: “A estas instancias nosotros queríamos ganar pero no se pudo al final ellos tuvieron unas ocasiones que nos pudieron haber quitado ese punto que nos llevamos y creo que se me hace justo el resultado pero tenemos claro que los partidos que vienen son vitales, el de Jaguares tenemos que buscar los tres puntos, ahí si que no se vale empatar igualmente cuando juguemos contra Águilas”, concluyó.