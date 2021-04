Danovis Banguero: "Era un clásico y así se vivió"

Atlético Nacional e Independiente Medellín cerraron la noche del sábado con un empate 0-0 correspondiente a la fecha 15 de la Liga BetPlay que dejó a los dos equipos dentro del grupo de los ocho a falta de cuatro jornadas para que acabe el todos contra todos.

El lateral izquierdo Danovis Banguero fue el designado por el técnico Alexandre Guimarães para dar las declaraciones después del encuentro y entregó sus sensaciones de lo que fue el transcurrir de los 90 minutos: "Estamos satisfechos, pero por ahí con el sin sabor de no conseguir la victoria esta noche".

También habló de las polémicas que se presentaron durante el partido: "Es un clásico y así se vivió, intenso, con fricción, a veces con pierna fuerte".

El ex Deportes Tolima se refirió al trabajo defensivo del equipo, que no recibió goles en esta edición del clásico paisa: "Se destaca la solidez defensiva, no solo de Aldair, en la parte de arriba se ve el compromiso desde el delantero y los volantes 10 para apretar. Este es un trabajo en conjunto".

Además, expresó su opinión con respecto a las pocas llegadas que se dieron por parte del equipo verdolaga en todo el encuentro: "Nos faltó estar más finos en el último pase para concretar las pocas opciones que tuvimos", y de paso, elogió el trabajo del rival: "Veníamos creando muchas opciones de gol, hoy no fue esa oportunidad porque el rival también trabaja, pero debo destacar el trabajo táctico del equipo".

Desde ya, Atlético Nacional piensa en la próxima fecha (16) de la Liga BetPlay, donde tendrá que viajar a la ciudad de Ibagué para enfrentar al Deportes Tolima el martes 30 de marzo a las 6:00 p.m., donde buscará no solo ratificar su liderato, sino la clasificación a la siguiente fase del campeonato.