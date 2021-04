Puntuaciones de Atlético Nacional tras el clásico paisa 305

Atlético Nacional cortó su racha de victorias en el campeonato local, dividiendo puntos con el Independiente Medellín en un partido que podría catalogarse como lento, sin opciones de gol y aburridor.

Las expectativas del partido de la noche del sábado eran altas. Los verdolagas venía de obtener la punta del campeonato, además de vencer a rivales directos. Una victoria en el Atanasio Girardot, dejaría virtualmente clasificado al verde paisa, pero por ahora tendrá que conformarse con el empate y pensar ya en su siguiente partido: el Deportes Tolima.

Atlético Nacional llegó al partido con bajas considerables de jugadores que venían siendo fundamentales para el funcionamiento del equipo. Por su parte, Independiente Medellín también contaba con importantes bajas de jugadores fundamentales, vaticinando un partido cerrado y defensivo por parte del poderoso que no contaba con varios de sus jugadores ofensivos, el cual, incluso salió a la cancha sin ningún delantero.

Criterio de puntuación: 0-4: Pésimo / 5: Mal / 6: Regular / 7: Bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / SC: Sin calificar.

Once Titular

Aldair Quintana: 7 | A pesar de que el Medellín generó pocas opciones de gol, Aldair respondió en las dos llegas con peligro que generó el Independiente Medellín y que pudieron significar la derrota.

Jonathan Marulanda: 7 | Su labor en ataque no fue tan destacado como en el partido contra Jaguares, sin embargo, su labor en defensa fue fundamental en el empate obtenido. Se destaca la manera en que aguantó un contragolpe al final del partido en el que Medellín tenía superioridad numérica y él era el único defensa que quedaba.

Emmanuel Olivera: 7 | La labor defensiva del argentino fue buena. Respondió en las contras que intentó generar el Medellín, cerrando y cortando las jugadas a tiempo y sin comprometer alguna tarjeta. Ha logrado consolidarse en la defensa verdolaga.

Geisson Perea: 8 | De lo más destacable en Nacional en el clásico. Geisson Perea mantuvo el orden atrás. Supo evacuar en varias ocasiones las salidas en falso de Nacional. Fue un partido complicado para el defensor, ya que la línea de cinco que planteó Medellín en medio campo impedía salir jugando desde atrás.

Danovis Banguero: 7 | Al igual que sus demás compañeros en defensa, fueron los jugadores más destacados en aquella floja presentación. Ante el taponamiento del medio campo, intentó salir jugando por la bandas y se le vio participativo en el ataque.

Baldomero Perlaza: 6 | Fue el único jugador en medio campo que recuperó balones y apoyó en defensa. Intentó en varias ocasiones realizar transiciones en ataque pero no encontró un socio arriba. Pesó bastante la ausencia de Álvez, quien se ha convertido en su socio principal.

Brayan Rovira: 5 | No consiguió encontrar la efectividad ni el ritmo que había tenido en anteriores partidos. En el primer tiempo se vio su mejor versión. No logró encontrar la solución al taponamiento en medio campo, y tampoco encontró un jugador en ataque que marcara la diferencia.

Jarlan Barrera: 4 | En temporadas anteriores se le había criticado a Jarlan porque solo aparecía en los clásicos y no hacía nada en los demás partidos. La historia esta vez fue al revés: Jarlan no logró mostrar su talento en este clásico como lo había hecho en los otros partidos de la temporada. Trató darle dinámica al medio campo pero fue neutralizado por la defensa del Medellín.

Álex Castro: 4 | Tuvo un primer tiempo para el olvido por la banda derecha. En el segundo tiempo, cuando fue puesto en su posición natural, se le vio mejor, pero sin lograr ser influyente. Se salvó de una roja ante un doble cabezazo irresponsable a dos rivales. Tuvo que ser sustituido para evitar la tarjeta roja.

Andrés Andrade: 3 | Con excepción del partido de vuelta ante Guaraní, el 10 verdolaga está lejos del nivel mostrado el año pasado y que lo hizo ser considerado por la hinchada como el mejor refuerzo del año de Nacional. No tuvo participación, no logró generar ninguna jugada de peligro y no logró asociarse con Jarlan en el medio campo. Partido para el olvido.

Jefferson Duque: 1 | Intrascendente en cancha. Aporte nulo. A pesar de que las pelotas no le llegaban, tampoco buscó colaborar en el medio campo. No se sintió en todo el partido y esta vez no se le vio el liderazgo y la jerarquía que por lo general sacaba en este tipo de partidos en años pasados.

Cambios

Vladimir Hernández: 5 | Entró para darle mayor dinamismo en ataque a Nacional. No logró marcar la diferencia respecto al jugador por el que salió. Se destaca que con su ingreso Nacional intentó atacar más por la banda derecha, sin embargo, no logró generar peligro.

Deinner Quiñónes: SC | Entró con el juego muy avanzado y con el único fin de salvar a Castro de la tarjeta roja. Al parecer, Guimarães no consideraba que los jugadores con los que contaba en el banco pudieran resolver el partido. Intentó una de las favoritas de Nacional y que poco o nada se usó durante el partido: los centros. Generó la opción más clara de gol que Duque cabeceó mal y terminó en un remate desviado y sin peligro.

Con este resultado, Atlético Nacional se mantiene en la punta de la tabla a la espera del resultado de La Equidad. Requiere de una sola victoria en alguno de los cuatro partidos que le quedan por jugar para clasificar a las finales. La clasificación verdolaga se da por descontada, pero el equipo de Guimarães necesita terminar el todos contra todos en los primeros puestos para dar tranquilidad. Por ahora, tendrá que viajar a la ciudad de Ibagué a enfrentar a su bestia negra: el Deportes Tolima. El juego será el día martes a las seis de la tarde en el Manuel Murillo Toro.