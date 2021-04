Andrés Cadavid: “Vengo sin escudo, vengo a hablar por el fútbol colombiano”

Tras el empate 0-0 frente al Atlético Nacional, la figura de la cancha fue el VAR, pues la señal de este se cayó justo cuando debían analizar una posible roja para el jugador Alex Castro del Nacional.

Ante este acontecimiento, el capitán del Deportivo Independiente Medellín en la cancha manifestó su inconformidad, y a modo de protesta salió con su camisa al revés en la rueda de prensa para hablar sin escudo a nombre del fútbol colombiano. “Me pongo la camiseta al revés, no quiero tener escudo y hablar en nombre de todo el fútbol colombiano, quiero poner en contexto lo que pasó. El VAR está para ayudarnos y hacer mejor y más justo el fútbol”.

El capitán comenzó resumiendo las dos acciones del jugador rival, la primera cuando golpea con el balón en la cara a un jugador del Medellín, posterior a esto, y con el árbitro cerca, le da un cabezazo al jugador James Sánchez: “Por algo parecido expulsaron a un jugador del Junior, entramos en consideración, le decimos al árbitro y se va la señal del VAR y en un fútbol profesional de una liga tan importante, no se puede ir la señal del VAR en una posible roja, entonces le digo que no podemos seguir y hay que esperar a que vuelva, el acto seguido es que hay un cambio, el entrenador rival cambia al jugador que de pronto expulsan, después del cambio viene el árbitro y me dice ya volvió la señal y yo le digo, entonces miremos que pasó y devuelves el cambio y miras si es posible expulsión o no y me dice no, ya está el cambio, ya podemos seguir”.

Además agregó que este tipo de hechos puede ocurrir en cualquier partido, no porque fuera Nacional, para el jugador la liga colombiana es una liga que aporta jugadores a la Selección Colombia y da prestigio, por lo que no se puede ver opacada por las determinaciones y actuaciones del VAR; para él en cualquier partido “el VAR debe ser una herramienta que ayude al fútbol, y no que genere polémica”.

En cuanto a lo futbolístico, Cadavid felicitó al rival y resaltó la actuación de sus compañeros, para él, los movimientos tácticos fueron muy buenos y agregó que tras la fecha de descanso que vienen deben mejorar las transiciones y el ataque: “Las transiciones deben ser más fuertes y el defensa ataque más contundente para, de esta manera, resolver partidos como el que se jugó, tenemos que hacer mucho daño en pelota quieta, tenemos hombres importantes que van arriba y seguir afianzando esa defensa y esa forma táctica que tenemos y nos ha dado el profe; la táctica está muy bien planteada para hacer un muy buen partido, esperar a que lleguen nuestros compañeros que son también importantes y nos van a dar una mano para seguir en este proyecto que estamos formando”.