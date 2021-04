Previa Millonarios vs Atlético Bucaramanga: duelo directo buscando acercarse a la clasificación

Millonarios y Atlético Bucaramanga tienen cita en 'El Campín' este domingo para disputar tres puntos o que les permita seguir en la búsqueda de la clasificación a la siguiente instancia. Precisamente el deseo por la clasificación es lo que motiva a ambos equipos a jugarse el todo por el todo.

Millonarios a retomar la racha ganadora jugando como local

Los embajadores que vienen de empatar el pasado jueves 25 de marzo con Águilas Doradas jugando en condición de visitantes, buscan nuevamente imponer la racha ganadora o por lo menos invicta que tenía jugando de local, donde consiguieron disputar 13 partidos sin perder, esto sucedió hasta que jugaron contra Jaguares, quienes los derrotaron 0-2 y luego contra Nacional, donde cayeron 1-2.

Salvo estas dos oportunidades, Millonarios había demostrado un gran dominio siempre que se trataba de defender su casa, es por esto que el encuentro contra los auriverdes representa o bien una oportunidad de demostrar que sigue siendo un gran equipo jugando de local o continuar con la mala racha.

Por otro lado, para el partido contra el conjunto bumangués, Millonarios podrá contar nuevamente con una de las piezas claves que no pudo estar en el último encuentro de los embajadores, se trata de Fernando Uribe, así que Alberto Gamero podrá contar con sus dos goleadores principales, Uribe y Cristian Arango.

En cuanto a las ausencias también se presentan algunas novedades, pues en esta ocasión Fredy Guarín, Juan Carlos Pereira y David Mackalister Silva no estarán presentes, cabe resaltar que los dos primeros fueron titulares en el partido pasado ante el conjunto de Rionegro, en cambio Mackalister Silva en aquella ocasión también quedó fuera de la convocatoria "de forma preventiva con la recuperación de su lesión muscular" según informó el equipo por medio de Twitter, y podemos suponer que es la misma razón la que lo tiene por fuera esta vez.

Lista de convocados

Bucaramanga no pierde la esperanza de clasificar

Los búcaros actualmente se encuentran en la décima posición con 13 partidos jugados y 19 puntos, a tan solo 4 puntos de Millonarios que es quien ocupa la casilla número 8, esto quiere decir que si se llega a dar la posibilidad de un triunfo para los visitantes, estos lograrán quedar a 1 punto y escalarían al noveno puesto.

A estas ganas de acercarse a una clasificación, se le suma la buena racha que han tenido en los últimos cinco encuentros, logrando quedar invictos con tres victorias y dos empates, de estos tres jugando en condición de local y dos como visitante.

Además, el cuadro visitante también llega con mucha confianza, pues desde que contrataron a su actual entrenador Luis Fernando Suárez, el equipo no ha conocido la derrota y esto lo ratificaron en su último encuentro contra Cali. En cuanto a los jugadores destacados de los auriverdes se encuentra Brayan Fernández, quien es el goleador del equipo con cuatro tantos y que seguramente ofrecerá una buena disputa.

También es importante resaltar que los goles que este equipo conserva hasta el momento conserva 14 goles y de estos tan solo uno ha sido por una acción de balón parado, lo que lo hace destacar en los goles llevados a cabo por jugadas.

Lista de convocados

Posibles formaciones

Millonarios: Juan Moreno; Elvis Perlaza, Andrés Llinás, Andrés Murillo, Ómar Bertel; Stiven Vega, Kliver Moreno, Émerson Rodríguez, Daniel Ruíz; Cristian Arango, Fernando Uribe. D.T.: Alberto Gamero.

Atlético Bucaramanga: Juan Chaverra; Juan Zuluaga, Andrés Correa, José Cuenú, Elvis Mosquera; Michel Acosta, John Hernández, Álvaro Meléndez, Santiago Montoya, Jhonier Viveros, Brayan Fernández. D.T.: Luis Fernando Suárez.

Equipo arbitral

Central: Diego Escalante – Antioquia

Asistente No. 1: Diego Flechas – Boyacá

Asistente No. 2: Juan C. García – Antioquia

Emergente: Leonardo Pinilla – Bogotá