Cara a Cara: Yeison Tolosa vs Iván Rivas

El duelo de este lunes será otro duelo de vida para los verdiblancos y volcánicos, el uno queriendo mantener su posición de privilegio y el otro queriendo meterse en la conversación por un cupo en los ocho finalistas del campeonato.

Nos corresponde hablar en este espacio de los mediocampistas ofensivos Yeison Tolosa e Iván Rivas, jugadores hábiles y peligrosos para cualquier defensa, ellos son muy importantes en el rendimiento de cada equipo.

Yeison Tolosa, el pibe que regresó con ganar de triunfar en el 'azucarero'

Yeison Andrés Tolosa Castro, tiene 21 años y para este semestre llegó al Deportivo Cali luego de pasar un año con el Atlético Bucaramanga en calidad de cedido.

El volante como profesional ha vestido únicamente esas dos camisetas. También se ha destacado con las selecciones Colombia sub 17, sub 20 y sub 23. Además de que tuvo una pasantía en la cantera del FC Barcelona.

En su carrera profesional ha disputado 27 partidos, en nueve ha sido titular, sin embargo, aún no anota su primer gol como profesional. En el torneo actual ha disputado seis partidos, tres de ellos como titular, disputando en un solo encuentro todo el partido.

El azucarero ante la partida de Agustín Palavecino al River Plate, se le ha generado un vació que el profe Arias no ha podido llenar en su totalidad. Esa irregularidad en el mediocampo, ha permitido que Yeison Tolosa, el que hace pocos años se consideraba como una de las joyas de la cantera verdiblanca, recupere el terreno perdido en las últimas temporadas.

Tolosa Castro cuando ha tenido la oportunidad, siempre se le ha visto con ganas de entrar en el juego que quiere Arias y darle fútbol al equipo, mostrando que es un jugador que quiere hacer un sitio en la plantilla y porque no hacer olvidar al 10 argentino que se marchó en este semestre.

Iván Rivas, experiencia en la ofensiva 'volcánica'

Iván David Rivas Mendoza nació en Bogotá. Tiene 33 años y juega con el Deportivo Pasto, su séptimo club como profesional. El volante había vestido las camisetas de La Equidad, Independiente Santa Fe, Cúcuta Deportivo, Tigres FC, Patriotas y Atlético Junior, antes de llegar a su club actual.

En su carrera profesional ha disputado 195 partidos, en 110 ha sido titular y ha anotado 17 goles. En el torneo actual ha disputado seis partidos y no ha marcado goles.

Al igual que Tolosa, Rivas Mendoza busca una nueva oportunidad en el fútbol profesional. Tras un excelente rendimiento en Patriotas, fue fichado por el Atlético Junior, club donde no pudo hacer las cosas de la mejor manera.

Ahora con el equipo nariñense, de a poco ha ido entrenando en el juego que implementar su entrenador, Diego Corredor. El bogotano es un jugador hábil y con capacidad de enfrentar a las defensas rivales en duelos individuales, lo que constituye su mayor virtud.

Se espera este lunes en Palmaseca, un duelo atractivo en ataque con estos dos jugadores, tanto Tolosa como Rivas en el rol que les toque desempeñar, muy seguramente trataran de lograr que su equipo salga con tres puntos más del Coloso de Rozo.