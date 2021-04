Previa Jaguares vs Junior de Barranquilla: dos rivales directos en busca de un cupo en los ocho

Cada vez falta menos para que termine la fase de todos contra todos en la liga 2021-I y la tabla de posiciones está tan apretada que doce equipos luchan entre sí por ocho casillas. Entre este conjunto de aspirantes a la clasificación se encuentran Jaguares y Junior, quienes tan solo tienen cuatro puntos de diferencia y que se enfrentarán para definir si los cordobeses recortan la desigualdad o si los barranquilleros aumentan la ventaja.

El historial es beneficioso para el combinado tiburón, quien solamente ha perdido dos veces ante los felinos, ganando nueve compromisos y empatando tres. Los dirigidos por Amaranto Perea llegan necesitados de resultados positivos sabiendo que aún no han cumplido con la fecha de descanso. La última vez que Jaguares le ganó a Junior fue el 11 de noviembre del 2018.

Junior pone a prueba su grandeza

Con la baja del goleador del equipo Miguel Ángel Borja y un jugador importante en la mitad de la cancha como Fabián Ángel, Junior llega a la jornada 16 con la necesidad de sumar unidades en la capital del departamento de Córdoba. Según el club, Borja sufrió una sobrecarga muscular en el aductor derecho, mientras que Ángel presentó un esguince en su rodilla izquierda. Por estas razones no ingresaron a la convocatoria.

Otro futbolista que no estará en el grupo de citados para enfrentar a Jaguares es el lateral izquierdo Gabriel Fuentes, quien de una manera infantil pero común en él, se hizo expulsar en la fecha 15 contra Independiente Santa Fe. En el lugar de Fuentes, seguramente hará su aparición Edwin Velasco, jugador que llegó proveniente del América de Cali.

Junior aún no ha descansado, lo hará en la última fecha del todos contra todos y es por esta razón que Amaranto Perea está obligado a ganar una buena cantidad de puntos, con el fin de asegurarse un puesto en los ocho primeros de la tabla de posiciones.

Lista de convocados

Jaguares, con otra oportunidad más para meterse en la pelea

Los felinos han sido una de las grandes sorpresas en lo que va de la liga. Pocos los tenían en sus cuentas para formar parte de los ocho clasificados y a pesar de encontrarse en la décima ubicación, los dirigidos por Alberto Suárez aún sueñan con cumplir el objetivo de conformar un puesto en los clasificados a la siguiente ronda.

La gran fortaleza que tiene el combinado de Suárez es su localía, de los veinte puntos logrados en lo que va de la liga, quince han sido conseguidos en el Estadio Jaraguay, donde cada vez es más evidente la superioridad de Jaguares sobre sus rivales en este escenario. Las estadísticas arrojan que este club marca mínimo un gol por encuentro.

Los celestes llegan al partido después de caer en condición de visitante ante Atlético Nacional en la fecha 14 de la liga. En la jornada 15, los de Montería descansaron y es por esto por lo que cuentan con una ligera ventaja sobre Junior, quien llega con un calendario de partidos significativo.

Posibles formaciones

Jaguares: José Chunga, Mauricio Castaño, José Luis Marrufo, Iván Scarpeta, Israel Alba, Yulián Anchico, Fabian Mosquera, Pablo Rojas, Eduardo Sosa, Wilder Guisao, José Lloreda.

Junior: Sebastián Viera, Fabián Viáfara, Germán Mera, Willer Ditta, Edwin Velasco; Didier Moreno, Larry Vásquez, Fabián Sambueza, Fredy Hinestroza; Teófilo Gutiérrez, Carmelo Valencia.

Equipo arbitral

Central: Jorge Tabares - Antioquia

Asistente No. 1: Elkin Echavarría - Antioquia

Asistente No. 2: Juan Vaca - Bogotá

Emergente: Never Majarrés - Córdoba