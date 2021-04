Edwin Velasco: “Lo hice bien pero debo seguir mejorando”

Junior venció, gustó y quedó prácticamente, a un partido de clasificar a los cuartos de final de la Liga tras vencer 2-0 a Jaguares de Córdoba, en la noche de este martes en el estadio municipal Jaraguay, de Montería, en la jornada 16 de la Liga. El equipo puso pie y medio en el grupo de los ocho mejores. Un triunfo ante Águilas, el próximo domingo le garantizaría el avance a la siguiente fase del torneo.

La mayoría de los jugadores tuvieron muy buenos desempeños en la cancha y no se escapa de ellos el lateral Edwin Velasco, quien hizo su debut en este partido reemplazando al expulsado Gabriel Fuentes, el jugador debutante estuvo muy contento y así lo expresó en la rueda de prensa: “Doy especialmente gracias a Dios, al ‘profe’ y a los muchachos por permitirme esta oportunidad, creo que se hizo un buen trabajo, ya en el segundo tiempo se me presentó un calambre por no competir, el cuerpo también reacciona a esto pero gracias a Dios todo estuvo bien”, resaltó.

Edwin salió muy contento de su tan esperado debut, desde que fue fichado por Junior y así lo sintió el equipo donde estuvo muy felicitado: “Fue mi primer partido, mi debut, pero día a día y partido a partido uno puede dar más, uno no se puede quedar con lo que mostró un fin de semana o entre semana, siempre tiene que dar más porque cada partido lo exige. Los compañeros me felicitaron, me dieron la confianza y creo que nos los defraudé, gracias a Dios se dieron las cosas, cada uno me felicitó y me dijeron que siguiera así", resaltó.

Velasco siente que puede dar más y reiteró que la clave de haber tenido un buen debut fue la confianza que le brindaron los compañeros: “Creo que para empezar me fue bien, tengo que seguir mejorando y gracias a Dios mis compañeros me dieron la confianza, me dieron la seguridad de estar ahí, de estar con ellos hoy”, explicó.

Por último, no quiso entrar en comparaciones con Fuentes, a quien considera un excelente jugador: “Estamos en una competencia sana, creo que mi compañero Fuentes es un excelente jugador y esto se trata de colocársela difícil al profe en el momento de elegir, sin embargo, el que esté siempre lo va a hacer de la mejor manera”, concluyó.