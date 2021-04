Puntuaciones de Atlético Nacional en su decepcionante derrota ante el Tolima

Atlético Nacional cayó una vez más ante el Deportes Tolima. Es una frase ya recurrente en el ambiente verdolaga, que no levanta cabeza cuando enfrenta a este club. Sin una propuesta clara y con un bajísimo rendimiento individual y colectivo de los jugadores, Nacional nunca le encontró la vuelta a un partido que parecía condenado a la derrota.

No hubo un jugador con un rendimiento destacable, realmente todos se vieron muy mal en cada una de las líneas. La ausencia de jugadores como Yerson Mosquera, Sebastián Gómez, Bryan Rovira y Jonatan Álvez fueron muy notables y a pesar de continuar en la primera posición de la tabla, al combinado paisa se le vio muy mal.

Criterio de puntuación: 0-4: Pésimo / 5: Mal / 6: Regular / 7: Bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / SC: Sin calificar.

Once titular

Aldair Quintana: 5 | Sin una actuación destacada, resultó ser una mala noche para el portero titular de Atlético Nacional. Más allá de no haber contado con gran apoyo por parte de la defensa, esa sensación de inseguridad cuando sale a buscar los balones no ha dejado de existir y parece que no mejora.

Jonathan Marulanda: 5 | Venía haciendo buenos partidos y se consideraba su titularidad, pero contra el Tolima se le vio perdido y constantemente fue superado por la banda. También hay que decir que le tocó referenciar al mejor jugador del partido a Jaminton Campáz del cuadro rival.

Emmanuel Olivera: 6 | Tuvo un buen primer tiempo, fue serio y responsable con sus obligaciones, pero lamentablemente en la segunda parte el equipo se fue a buscar el empate desprotegiendo la defensa y él fue víctima de esto. En el segundo gol no marcó con firmeza y es superado por un rival, terminó jugando mal a pesar de haber comenzado bien.

Geisson Perea: 6 | Con un rendimiento similar al de su compañero en la zaga, no fue el Perea que se esperaba en la cancha. A muchos nos hizo extrañar a Yerson Mosquera en esa posición. Marcó el único gol para Nacional. Un penal bien cobrado.

Juan David Cabal: 2 | Únicamente superado del centro delantero, este fue el segundo peor jugador de la cancha. No supo responder a la labor de lateral por izquierda y estuvo constantemente perdido en las labores defensivas y ofensivas. El primer gol es un doble error suyo al no rechazar la pelota del área correctamente. Contrario a lo que debía hacer, dejó la pelota viva para el gol rival. Acertada la decisión de sacarlo del partido una vez finalizó el primer tiempo.

Baldomero Perlaza: 7 | Dentro de todo lo malo, al menos llegó a intentar algo en el primer tiempo, en la segunda mitad del partido, no fue constante. Cuando el compromiso estuvo parejo en el marcador, quitaba balones con éxito en la mitad de la cancha y proponía la salida del equipo. Después del primer gol pijao, no fue el mismo.

Michael Chacón: 2 | No parece ser jugador de Atlético Nacional, debió haber sido expulsado al minuto 18 del primer tiempo. No entrega bien los pases, en los duelos uno contra uno es un desastre y además no impone respeto y seguridad en su posición.

Danovis Banguero: 6 | Hizo muy buenos primeros 20 minutos y llegó a ser el referente de los desbordes de Nacional por la banda izquierda. Lamentablemente no tuvo apoyo de Juan David Cabal y constantemente se vio obligado a dejar el ataque para corregir los horrores de su compañero.

Vladimir Hernández: 4 | No hay mucho que agregar. Intentó algo, pero no fue suficiente. No fue el peor, pero tampoco hizo nada por abrir el marcador para Nacional. Siguen las dudas con respecto a su juego.

Andrés Andrade: 4 | Jugó el mismo partido que hizo contra el DIM. Por momentos se mostró molesto cuando no le salían las cosas, pero no fue suficiente. Lleva el número 10 de Atlético Nacional en la espalda y debe responder correctamente a esa responsabilidad. No sabe cobrar tiros libres.

Jefferson Duque: 1 | No hay compromiso, no hay liderazgo, no hay rebeldía, no hay nada bueno que agregar sobre este jugador en su pésimo partido contra el Tolima. Jugó parado, no sirvió de pivote, por momentos daba la sensación de no estar participando del encuentro. Un capitán no debe tener esta actitud dentro de la cancha. Fue el peor jugador del partido.

Cambios

Jarlan Barrera: 6 | Jugó todo el segundo tiempo sustituyendo a Cabal. Barrera es un jugador muy bueno, tienen muchas condiciones de admirar, pero contra el Tolima le cuesta. Nunca encontró a Andrade para generar sociedades y lamentablemente no tuvo apoyo de un delantero para provocar algo más que malos pases.

Brayan Córdoba: 4 | Ingresó al minuto 65 y ese fue su aporte más significativo. Es un jugador desaparecido, que no tiene relevancia ni para bien o para mal. Antes poseía un muy buen nivel, lamentablemente, hoy es uno más.

Alex Castro: 6 | Entró a jugar cuando el partido ya estaba más que perdido. Nacional no encontró los espacios adecuados para vulnerar el planteamiento del Tolima y gracias a esto, no pudo brillar. Más que desde lo individual, el rendimiento colectivo lo condenó.

Tomás Ángel: SC | Lamentablemente fue utilizado como un cambio de relleno. Debió ingresar antes y aportar algo en la delantera que estaba completamente abandonada. Tocó la pelota en muy pocas oportunidades y es complicado calificarlo cuando no tuvo minutos, ni compañeros para demostrar su juego.

Atlético Nacional cortó una racha de ocho partidos sin perder sumadas todas las competencias, ahora los paisas deberán consolidar la clasificación a la segunda fase de la liga 2021-I ante el Envigado en condición de local. Una vez superen este reto, la mente estará puesta en derrotar a Libertad de Paraguay por la fase 3 de la Conmebol Libertadores.