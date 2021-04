Alfredo Arias: “Nos sacamos un peso de encima ganando”

Los dirigidos por Alfredo Arias se sacaron la espina y derrotaron a La Equidad, equipo que los había eliminado en la temporada 2020, en esta oportunidad con un resultado final de cinco goles a dos. Tanto para los azucareros como para los aseguradores fue un partido lleno de emociones, parecía que el Cali se llevaba la victoria, pero en los últimos minutos empataba Equidad, pero en los minutos finales aparecieron Gastón Rodríguez, Ángelo Rodríguez para sellar la victoria, que, rompieron un invicto que tenía Equidad de dieciocho fechas sin perder en casa.

Siempre es importante alcanzar la victoria y si es en condición de visitante mucho más valioso, pero para el Cali, por su racha negativa de ocho partidos sin ganar, era casi que por obligación. Alfredo Arias aseguraba lo siguiente: “Nos sacamos un peso grande de encima ganando, le ganamos a un muy buen rival, un rival que está muy bien trabajado, que sabe lo que quiere, que su cuerpo técnico entiende mucho de esto y de este campeonato especialmente y creo que fuimos justos ganadores”.

Por su parte, Gastón Rodríguez comentaba lo siguiente: “Contento porque se ganó como lo dice el entrenador, hace tiempo no veníamos ganando, una cancha dura, la altura, un equipo (La Equidad) que juega muy bien, nos estaba faltando el gol, pero hoy entró y somos justos ganadores”.

Con los resultados en contra y el arco cerrado, parecía que se necesitaba realizar algún tipo de variantes en cuanto a la formación, alineación o posicionamiento táctico con los cuales se pudiera dar ese timonazo necesario para salir del bache. Alfredo Arias se refirió al respecto: “El equipo no cambió tanto. El análisis lo voy a poder hacer después que pueda ver el partido, analizarlo y ver los números que son fríos. El equipo no cambió tanto, repitió cosas fue el mensaje que yo le di al equipo, que repitiéramos lo que veníamos haciendo, que no buscáramos hacer cosas extras”.

Arias se refirió al tema del gol que tanta falta le hacía al equipo, en especialmente a sus delanteros: “El mejor táctico es el gol. Como nosotros no encontrábamos el gol, teníamos el táctico en contra todos los partidos, en este se nos dio a favor y lógicamente facilita muchas cosas y se ven mejores cosas".

Frente a la situación desagradable que pasaron jugadores y cuerpo técnico con un sector de la fanaticada azucarera, la cual manera presencial les realizó una fuerte crítica, se temía que las cosas se fueran a mayores. Ahora con la victoria y este nuevo panorama, Gastón Rodríguez comentaba lo siguiente: “Les digo que confíen en el trabajo que venimos haciendo, yo hace poco que vine y Cali hacía muchos partidos que no perdía, tuvimos como todo equipo tiene altibajos y nosotros estamos tranquilos que tenemos que confiar en el grupo que tenemos, en el entrenador, cuando tuvimos momentos difíciles gracias a Dios tuvimos el apoyo del presidente y dirigentes, y eso es lo que valoramos nosotros”.

Para el Cali era vital conseguir la victoria; primero, porque después de Equidad sólo le quedan dos fechas y frente a Nacional en casa y Millonarios de visitante. Segundo, porque la tabla de posiciones está apretada y muchos equipos tienen tres fechas pendientes por disputar.

El próximo partido del Cali será el martes 6 de abril frente a Deportes Tolima, juego válido por Copa Sudamericana y en el Estadio Deportivo Cali. Recordamos que la serie se encuentra tres goles a cero a favor del Tolima.