Santa Fe suma una nueva derrota en la liga ante Equidad

Una nueva derrota se suma al palmarés de este Santa Fe 2021 que aún no convence, pese a las decisiones arbitrales nefastas, el equipo no tuvo ideas, no hubo un conductor y los errores se repiten partido a partido.

Por su parte, Equidad Seguros suma su primera victoria en esta liga, después de 3 meses y medio sin ganar, así mismo, logró sus dos primeros goles en lo que va de esa Liga 2021-II, Valdés (ex Santa Fe) y Lima fueron los anotadores por parte del equipo asegurador.

Los equipos formaron de la siguiente manera:

Santa Fe: Leandro Castellanos, Edwin Herrera, Fainer Torijano, Iván Villalba, Fabio Delgado, Alexander Mejía, Juan Pedroza, John Velásquez, Kelvin Osorio, Ronaldo Dinolis y Jorge Ramos. D.T.: Harold Rivera

Equidad: Cristian Bonilla, Carlos Arboleda, Jean Carlos Pestaña, John García, Andrés Correa, Pablo Lima, Joan Castro, Daniel Mantilla, David Camacho, Omar Duarte y Diego Valdés. D.T.: Alexis García.

Primer Tiempo

En los primeros 15 minutos se presentaron muy pocas opciones claras, el partido estuvo muy equilibrado en mitad de cancha, Equidad tratando de explotar el carril derecho con Carlos Mario Arboleda y Santa Fe intentando por el centro con John Velázquez, algunas llegadas con Valdés que no tuvieron efecto en la portería defendida por Leandro Castellanos, aunque Equidad, tenía más intención de anotar que el mismo Santa Fe.

Y fue al minuto 18, donde se presenta la jugada del primer gol, muy discutida, llegada de Omar Duarte, donde Torijano pierde el balón y hace el pase al centro para que Valdés solamente la empuje y decrete el 0-1 a favor de los aseguradores.

Luego del Gol, Santa Fe intentó llegar y concretar, pero la falta de ideas y la conexión entre volantes y delanteros fue deficiente, Kelvin Osorio fue el más destacado en los cardenales quien al minuto 26 intentó un remate, pero sin mayor peligro para los visitantes, Santa Fe no tuvo profundidad ni dinámica a la hora de atacar, después del gol fue controlado por la Equidad quien hasta el momento hacía la tarea.

Segundo Tiempo

Al iniciarse la segunda mitad se presenta la jugada polémica de la fecha, remate de media distancia de Santa Fe, la detiene Cristian Bonilla sobre la línea de gol y claramente entra en su totalidad la pelota: gol legítimo que se le escapa al asistente John Aguilar y al juez Bermúdez, era el empate cardenal que hubiera podido cambiar la historia del partido.

Pero no fue así, Equidad fue más y en un contragolpe con Valdés en el frente que llega al área de Castellanos y cae tras el choque con el arquero, una nueva jugada polémica, ya que Valdés busca el cuerpo del guardameta y logra engañar al juez, tiro desde los 12 pasos para decretar el 0-2 definitivo que deja a Santa Fe en el fondo de la tabla con tan solo 3 puntos de 15 posibles y con Equidad en el puesto 14 con 5 puntos.

El próximo rival del cuadro cardenal será el grande matecaña en el Hernán Ramírez Villegas de la hermosa ciudad de Pereira, por el lado de Equidad, recibirá al actual campeón, el Deportes Tolima en el estadio de Techo.

Equipo Arbitral

Árbitro: Carlos Betancur – Valle

Asistente Nro. 1: Sebastián Vela - Bogotá

Asistente Nro. 2: John Aguilar - Risaralda

Cuarto Árbitro: Juan C. Vaca - Bogotá