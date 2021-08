Santa Fe goleó, gustó y clasificó a las semifinales de la Liga BetPlay Femenina

Independiente Santa Fe se lleva el segundo clásico capitalino femenino del 2021. Con contundencia las leonas son las primeras clasificadas a las semifinales de la Liga BetPlay Femenina, Albeiro Erazo y sus dirigidas son líderes del Grupo A con 16 puntos hasta el momento invictas en esta fase de grupos. Mientras que Millonarios tendrá que competir con La Equidad por ese segundo puesto en la tabla donde actualmente figuran como segundas con 10 puntos y La Equidad en tercera posición con 9 puntos.

El primer tiempo fue completamente posesión de Independiente Santa Fe, la puesta de Albeiro Erazo para este clásico fue efectiva, el equipo cardenal supo contrarrestar muy bien a las embajadoras que no se hallaban dentro de la cancha y solo aguantaban los constantes ataques de las leonas al arco de Karen Murillo la encargada y figura en el primer tiempo para mantener el arco en cero. De Millonarios de quien se esperaba mucho más propositivo y dominador por tener la necesidad dio la sorpresa por generar lo contrario, un equipo sin conexiones, débil defensivamente y sin creación en el medio campo, Independiente Santa Fe supo aprovechar esas debilidades sin embargo teniendo la posesión le costó definir en la última jugada en las ocasiones que la arquera Murillo no intervino, al contrario de lo que pasó en el juego contra Fortaleza, las leonas ante las embajadoras manejaron muy bien los tiempos y las ansiedad al no poder anotar, así terminaría el primer tiempo con un Millonarios poco lucido y un Santa Fe aguerrido.

Para el segundo tiempo y con algunos cambios que Carlos Gómez hizo en su equipo, la embajadoras salieron con una presentación distinta a lo mostrado anteriormente, un equipo más al ataque y seguro en defensa, mientras Santa Fe entró en la misma actitud de dominar en la cancha, el partido también comenzó a verse entrecortado por las constantes faltas que se generaban, hubo algunos roces entre jugadoras que pusieron los ánimos fuertes en clásico capitalino y así mismo Millonarios volvió a bajarle ritmo a su juego y fue ahí donde Santa Fe aprovechó esos espacios que dejaron.

Al minuto 51’ llegaría el primer gol del partido por parte de una de las jugadoras más importantes en el clásico, por medio de Viviana Acosta con un centro desde la izquierda, puso el balón en la cabeza de Tatiana Ariza quien anotó el primero para las leonas cumpliendo con la ley del ex. Luego de esto Santa Fe volvió a imponerse en el partido a pesar de que Millonarios lo intento pero no logró concretar las opciones que tuvo.

Al minuto 81' llegaría una nueva recompensa para el equipo cardenal, por medio de Kena Romero que entró en la parte complementaria, la delantera santafereña encontró a la portera Karen Murillo desubicada y aprovechó para rematar y anotar el segundo en la cuenta de las leonas. Carlos Gómez seguía haciendo cambios pero ninguno logró darle resultado, la desesperación hizo que entraran en juego fuerte con varias faltas repetidas.

Ya para cerrar el juego, al minuto 84’ con asistencia de Tatiana Ariza, la delantera Ivonne Chacón anotó el tercero para Independiente Santa Fe, así terminó el clásico capitalino femenino número 8, con una contundente victoria de las dirigidas por Albeiro Erazo que esperaran a sus próximas rivales con la clasificación ya en el bolsillo.