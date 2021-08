Alex Mejía: "Los más grandes del grupo debemos encargarnos de los jóvenes, transmitirles seguridad, entrega, ganas"

Independiente Santa Fe cae nuevamente en la Liga BetPlay esta vez ante La Equidad en Nemesio Camacho ‘El Campin’ 0-2 Los leones aún no logran encarrilarse en el campeonato a pesar de haber ganado el clásico capitalino ante Millonarios, volvieron a recaer en errores defensivos y desconcentraciones que les costó el partido, ante un rival que no necesito mucha superioridad para quedarse con los 3 puntos.

Alex Mejía rindió declaraciones posteriores al partido y analizó la actualidad del equipo cardenal.

“Se planeó un partido para ejecutarlo como se hizo en los entrenamientos, generar espacios en las bandas, poder finalizar y la verdad no estuvimos claros, perdimos muchas pelotas, ellos fueron un equipo que se replegaban en defensa/ataque, no tuvimos la chispa que tuvimos el partido anterior que nos dio la fuerza” analizó el mediocampista cardenal sobre la presentación del equipo ante La Equidad.

También agregó: “Volvimos a caer en una derrota que nos pone en una situación incómoda y difícil pero mientras haya posibilidad y puntos por jugar lucharemos, pelearemos hasta el final. Tenemos que levantar y nosotros somos los encargados de voltear esto de cambiar la cara, muchos dirán o pensaran que venimos a excusarnos y no, esto es fútbol, lamentablemente hay formas de ganar, perder y hoy perdimos no jugando a lo que sabemos”

Habló de la preparación mental que ha tenido el equipo en este proceso de subidas y bajadas, que ponen al equipo en una posición difícil: “Cuando se habla de mentalidad en esta posición va a generar muchas dudas, muchas cosas negativas pero es en estos momentos debemos sacar el orgullo, recordar lo que vivimos unos años atrás para llegar a donde estamos y debemos hacernos sentir porque es doloroso derrota tras derrota es incómodo y va generando incertidumbre , no nos va a ayudar para poder enderezar el camino”

“Los más grandecitos del grupo debemos encargarnos de los más jóvenes, transmitirles seguridad, entrega, ganas que es lo que realmente en la semana mostramos, este es un grupo que de verdad quiere, hace, intenta, lucha. Hay que colocarle pecho a las críticas, nosotros mismos ser autocríticos y hablar, enderezar el camino a las buenas o las malas” agregó Mejía recalcando el papel de los jugadores veteranos dentro del equipo.

Alex comentó sobre el arbitraje del partido, no lo dejo muy contento algunas decisiones tomadas donde respalda totalmente a sus compañeros: “El centro de Pedroza a Bonilla es gol clarito. No jugando tan bien, ese gol nos metía en partido para remar. La ubicación del línea está errada y no ve claramente cuando la pelota pica y la verdad entra. Desafortunadamente no es válido porque nosotros sin tanta fluidez ese tanto nos mete en el encuentro”.

“Somos humanos y cometemos errores, pero estos errores se están viendo seguido. Se habla del famoso VAR y el VAR también tiene muchas situaciones para mejorar. Y sin VAR también hay otras situaciones que nos dejan un poco triste. No es excusa, estamos acá colocándole el pecho a esta situación” finalizó Alex Mejía la rueda de prensa agregando la mala utilización de las herramientas tecnológicas.