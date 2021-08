Previa Deportivo Pereira vs Santa Fe: dos equipos con la necesidad de sumar

La Liga BetPlay Dimayor 2021-II continúa; esta vez llega la fecha 6, donde matecañas y cardenales se enfrentarán por una victoria que les permita subir algunas posiciones en la tabla, Pereira en la casilla 13 con 6 unidades, viene de ganar el clásico cafetero ante el Once Caldas y Santa Fe puesto 18 con tan solo tres unidades y con la obligación de sumar ya que las posibilidades de aspirar a una clasificación entre los ocho mejores, se agotan.

Pereira, a buscar su segundo triunfo en línea

Después del impulso anímico que produjo la victoria ante su eterno rival, el Once Caldas, el equipo de la perla del Otún, enfrenta a Santa Fe con la convicción de hacer respetar su casa ante su público, ya que la hinchada en el Hernán Ramírez Villegas regresa nuevamente y será una responsabilidad dar un buen espectáculo y ganarle a un Santa Fe debilitado.

Luego de ires y venires en cuanto al futuro económico del club, donde una gran parte fue adquirida por un grupo económico, el grande matecaña busca sumar puntos que lo alejen de la zona de descenso, los dirigidos por Alexis Márquez tendrán la obligación ante su público de dar un parte de victoria que los mantenga tranquilos y cómodos en la tabla.

El equipo seguramente no tendrá variantes con respecto al que logró la victoria ante Once Caldas, aplica la frase de: “Equipo que gana no se toca”. Así mismo, espera contar con la nueva incorporación, el delantero José Adolfo “el trencito” Valencia, ya conocido en las toldas cardenales.

Lista de convocados

Con tan sólo tres puntos de 15 posibles, con la valla más vencida del torneo y con muy poco avance en lo futbolístico, los dirigidos por Harold Rivera estarán en la obligación de sumar para recuperar mucho terreno perdido, a pesar de que en los pasados partidos ha tenido un promedio alto en posesión de balón, no ha sido suficiente, ya que apenas ha convertido en cinco ocasiones.

A pesar de los errores arbitrales ante Equidad, el equipo no mostró mayores avances, aún no hay un líder y tampoco hay una conexión entre volantes y delanteros, la responsabilidad del medio campo esta sobre John Velázquez y Kelvin Osorio que aún no logran conectarse para generar volumen de juego y poder ser concretos a la hora de llegar al arco contrario.

La novedad más importante es en el sector izquierdo de la defensa, iría de nuevo Dairon Mosquera por Fabio Delgado, y en la parte ofensiva, Jorge Ramos que ha sido de los preferidos de Rivera pero sin ninguna muestra de fútbol, sufrió una tendinopatía que lo deja por fuera de esta convocatoria.

Lista de convocados

Posibles formaciones

Pereira: Harlen Castillo; Jherson Mosquera, Danny Cano, Carlos Ramírez, Cristian Florez; Rafael Navarro, Jhonny Vásquez, Maicol Medina, Brayan León; Ever Valencia; Wilfrido De la Rosa.

Santa Fe: Leandro Castellanos; Edwin Herrera, Fainer Torijano, Iván Villalba, Dairon Mosquera; Leonardo Pico, Alex Mejía; John Velásquez, Kelvin Osorio y Ronaldo Dinolis.

Equipo arbitral

Central: Wilmar Roldán – Antioquia

Asistente Nro. 1: Jose Piedrahita – Antioquia

Asistente Nro. 2: Yohan Peña – Tolima

Cuarto Árbitro: Juan Mejía – Risaralda

VAR: Mauricio Pérez – Antioquia

AVAR: Kéiner Jiménez – Cesar

Observador VAR: Sebastián Restrepo – Federación