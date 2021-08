Expencer Uribe: "Lo he dicho siempre y espero no me cueste, ojalá la liga el otro año sea más larga”

Independiente Medellín venció 3-1 a Real Santander en el Atanasio Girardot en la novena fecha del Grupo B. Con este resultado las poderosas quedan con posibilidades de clasificar a la segunda ronda en la última fecha, mientras el Real Santander sin opciones solo le resta jugar la última jornada frente a el América de Cali donde le podría perjudicar la clasificación al equipo caleño.

El director técnico Expencer Uribe y la jugadora Andrea Mendoza de Real Santander, rindieron declaraciones luego de la derrota ante las paisas.

Qué sucedió en el segundo tiempo, donde el equipo santandereano entró en desconcentración: “No son excusas, siempre he querido y defendido los procesos, un grupo joven creo que nos cobra mucho esa inexperiencia, la juventud. Pero es un equipo que trata de proponer fútbol, a pesar del resultado no se entregó terminamos concretando un gol en el primer tiempo tuvimos una opción para empatar el partido” comentó Expencer Uribe.

El técnico también agregó: “Pienso que debemos seguir trabajando, nosotros en Santander seguimos apoyando las niñas de la región, queremos que el fútbol femenino de Colombia siga saliendo adelante, lo he dicho siempre, lo digo ahora y espero no me cueste, ojalá la liga el otro año sea más larga”

Qué enseñanza quedó de esta derrota ante Medellín para el director técnico: “Nosotros seguimos sumando trabajo, la enseñanza siempre en el fútbol es que uno no se debe rendir. Es un equipo que trabaja a pesar de la adversidad, un equipo que no le gusta tirar la pelota y más bien trata de proponer buen fútbol donde estemos y creo que hoy no ha sido inferior a nadie. Cometimos errores, la arquera se equivoca en dos goles, no nos pueden hacer dos goles por el palo del arquero. Seguimos aprendiendo, es un proceso que en dos años puede dar sus frutos”

Andrea Mendoza analizó los aspectos que llevaron al equipo a la derrota: “Fuimos muy inocentes, tuvimos buen ritmo tratamos de hacer las cosas bien en el primer tiempo pero al final errores y desconcentraciones de nosotras mismas nos llevaron a esta derrota. Seguir preparándonos para el partido que viene contra América y terminar de la mejor manera”

Esto fue lo que destacó Uribe del proceso del Real Santander: “En todos los escenarios hemos propuesto fútbol, hemos perdido pero no hemos sido inferiores nos falta un poco de contundencia. Tenemos a Heidy Mosquera en la disputa de la goleadora y eso demuestra que el equipo trata de jugar bien fútbol, a pesar de su juventud muchas de ellas es la primera liga que juegan. Para nosotros es importante que vayan cogiendo nivel futbolístico y que el año entrante podamos contar con la mayoría de ellas, hacer un equipo competitivo”

“Si, me deja satisfecho, sé que hay equipos que tienen plata para contratar, nosotros tenemos dinero pero no hemos querido contratar, queremos darle oportunidad a la gente de la región, mostrar el talento. Todos pueden ver los partidos en las plataformas y ver a lo que jugamos, que tiene niñas jóvenes que tratan de hacer las cosas bien dentro y fuera de la cancha, que es lo importante” comentó el técnico que se mostró tranquilo con la campaña realizada por su cuerpo técnico y su grupo de jugadoras

“Nosotras haremos nuestro trabajo, a no regalar nada, a terminar el torneo con dignidad y hacer lo mejor posible. A pesar de la necesidad de ellas, haremos lo nuestro y vamos a sumar” respondió Andrea Mendoza ante la posibilidad de complicarle la clasificación al América de Cali.

Andrea también habló sobre las falencias del equipo y lo que rescata de este partido: “La finalización, nos desesperamos mucho, el resultado nos presiona demasiado. Si vemos que vamos perdiendo nos vamos a toda y nos desesperamos y nos volvemos muy imprecisas. Resalto las ganas, la actitud que tuvimos de inicio a fin, que aunque al final nos estaba costando nunca dejamos de correr”

El técnico Expencer Uribe finalizó la rueda de prensa analizando las falencias que tuvo Real Santander en el partido: “Nosotros veníamos a proponer buen fútbol, los primeros 20 minutos vieron a un equipo que trato de tener la pelota, de salir. Nos desesperamos al no encontrar ese eje, ellas se retrasaron y yo les decía que saliéramos a proponer con tenencia, jugando cerca del área de ellos y presionando íbamos a tener la oportunidad de convertir. Nos faltó que ellas se concentraran más e hicieran lo que trabajamos en la semana, habíamos leído a Medellín, también sabíamos de su necesidad”