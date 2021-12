Previa Once Caldas vs. Santa Fe: duelo definitivo para el 'león'

Poco a poco se baja el telón de la Liga BetPlay Dimayor 2021-II y las opciones para clasificar entre los ocho mejores del país que disputarán la estrella de navidad son menos. En un nuevo día festivo Independiente Santa Fe visita al Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales.

Un duelo definitivo para el equipo capitalino que matemáticamente sueña con la opción de clasificar y meterse al grupo de los ocho y así disputar los cuadrangulares finales de la liga.

Para este duelo las necesidades de los dos equipos protagonistas es totalmente diferente, por un lado los del blanco blanco ya piensan en lo que será la reorganización del club para el año 2022. Mientras que los bogotanos llegan a Manizales con la esperanza de lograr un triunfo y así seguir con vida en la lucha por la clasificación a los ocho.

Once Caldas a terminar con honores la liga

Once Caldas llega a la fecha 19 ubicado en la posición 17 con 16 puntos, sin posibilidad alguna de buscar entrar a los ocho mejores del país. Los cambios que ha tenido el equipo de Manizales desde sus directivas, el banco técnico y las situaciones que han mostrado que el Once Caldas no pasa por un buen momento, se han visto reflejados en los resultados deportivos que hoy los tiene eliminados de los cuadrangulares finales.

Su entrenador Diego Corredor,, quien asumió hace dos meses espera terminar con triunfos la presentación de su equipo en la Liga BetPlay Dimayor 2021-II. Es por esto que durante los últimos encuentros ha buscado tener un equipo fuerte en defensa para que no sean muchas las opciones de sus rivales.

Dando a su vez prioridad a la tenencia del balón, esperando los espacios que brinda el equipo contrario y así buscar mayor rapidez en el ataque rival.

Cabe recordar que los dirigidos por Diego Andrés Corredor, en su último encuentro por la liga derrotó (2–1) a Envigado FC en el Polideportivo Sur de Envigado.

Así el equipo albo busca una nueva victoria, haciendo respetar su casa. Recordemos que los de Manizales cuentan con una racha de 10 fechas sin ganar entre la jornada dos y once y no ha logrado dos victorias consecutivas, y en Manizales precisamente solo cuenta con dos victorias de nueve juegos disputados.

Lista de convocados

Foto: Once Caldas

Santa Fe, vencer o morir por la clasificación

Independiente Santa Fe llega a Manizales con el sueño de sumar los tres puntos, puntos que ubicaría al primer campeón en el grupo de los ocho mejores del país para disputar los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Dimayor.

El expreso rojo llega ubicado en la casilla 12 con 25 puntos y todas las posibilidades matemáticas de seguir en la lucha por entrar al grupo de los ocho. Los resultados de otros juegos han jugado a favor de Santa Fe, situación que los hace depender de si mismos.

Con la necesidad del triunfo Grigori Méndez dio a conocer los convocados para enfrentar al blanco blanco, entre los cuales se encuentran algunas novedades a las últimas convocatorias realizadas por el bogotano. Entre ellas está el regreso del delantero Matías Castro, recordemos que Jorge Ramos termina de pagar la fecha de suspensión en este encuentro. Por otro lado en la defensa, Miguel Nazarith vuelve a ser llamado.

Así de acuerdo al listado para este juego salieron Espitia, Moralez, Moreno y Jonathan Herrera, y regresaron Castellanos, Nazarith, Caballero y Castro.

Lista de convocados

Foto: Independiente Santa Fe

Posibles formaciones

Once Caldas: José Huber Escobar; Jesús Murillo, Yoiver González, Sebastián Palma, Nicolás Giraldo; Nicolás Palacios, Robert Mejía, Dannovi Quiñones; Marcelino Carreazo, Juan David Pérez y Ménder García. D.T.: Diego Corredor

Santa Fe: Leandro Castellanos; Alexander Porras, Fainer Torijano, José Ortiz, Dairon Mosquera; Carlos Sánchez, Alexander Mejía, Juan Sebastián Pedroza, John Velásquez; Ronaldo Dinolis, Jersson González. D.T.: Grigori Méndez.

Equipo arbitral

Central: Carlos Ortega – Bolívar

Asistente nro. 1: José Piedrahita – Antioquia

Asistente nro. 2: Jorge Sanna – Norte

Cuarto Árbitro: Jonathan Aguirre – Caldas