Deportivo Cali, análisis del rival: Deportivo Pereira (Fecha 1, cuadrangulares - Liga 2021-II)

Deportivo Cali y Deportivo Pereira son los equipos encargados de abrir los cuadrangulares finales del fútbol colombiano, el equipo verdiblanco con la imperiosa necesidad de ganar un título recibe al Grande Matecaña con la ilusión de seguir haciendo historia tras culminar un semestre prácticamente completo. Acá en VAVEL analizamos el presente del equipo dirigido por Alexis Márquez.

Análisis del conjunto ‘matecaña’

Deportivo Pereira llega a los cuadrangulares semifinales tras finalizar una fase regular y un semestre prácticamente soñado, salvaron la categoría con varias fechas de anticipación, en el camino ganaron los dos clásicos ante Once Caldas y Quindío, en la fase regular terminaron quintos con 33 puntos producto de 9 victorias, 6 empates y 5 derrotas y como un plus bien alto hay que decir que acaban de jugar la primera final de su historia ante Atlético Nacional donde cayeron derrotados.

El último encuentro no fue bueno para el conjunto aurirojo, cayeron derrotados 1-5 en su casa ante el América de Cali, triunfo que al equipo escarlata le sirvió para meterse en los cuadrangulares finales, el único gol del Deportivo Pereira en dicho partido lo marcó Henry Rojas para ponerle cifras al marcador.

Más allá de que el Deportivo Pereira viene de caer estrepitosamente ante América y de perder su final, no es un equipo para nada fácil y del cual el Deportivo Cali no debe confiarse para no pasar sustos. Es un conjunto ambicioso que con el profesor Alexis Márquez ha venido en permanente crecimiento, además de tener un ataque muy vertiginoso con Wilfrido De la Rosa y Bryan Castrillón.

Será la tercera vez que ambos equipos se enfrenten en el año, se vieron las caras en la fecha 2 del apertura, aquel día fue victoria para el equipo dirigido por Alfredo Arias con gol de Agustín Palavecino. El segundo encuentro y más reciente fue en la fecha 11 de este campeonato donde se impuso el Cali 2-1 con goles de Teófilo Gutiérrez y Andrés Colorado, para la escuadra matecaña descontó Carlos Ramírez.

Posible formación

Harlen Castillo; Jherson Mosquera, Danny Cano, Carlos Ramírez, Cristian Flórez; Jhonny Vásquez, Maicol Medina; Wilfrido De la Rosa, Henry Rojas, Bryan Castrillón; Brayan León.