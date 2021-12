Martín Cardetti se viste de 'león', y da sus primeras declaraciones

Hace una semana aproximadamente, el rumor empezó a tomar fuerza, un nuevo entrenador llegaría al banquillo de Santa Fe, rumor que se convirtió en noticia confirmada, una noticia que quizá no fue tomada con el mayor gusto por parte de la hinchada cardenal, pero y si me permiten opinar, prefiero esperar, que pase el tiempo y el nuevo director técnico logre tomarle la mano al equipo y con él lleguen los resultados.

Pues bien el nuevo adiestrador albirrojo para la Liga BetPlay 2022 es el argentino Martín Alejandro Cardetti, 'El Chapulín Cardetti' como es conocido. Con un amplio recorrido como futbolista pero la poca experiencia en el banco técnico llena de dudas a la hinchada capitalina.

Cardetti como jugador

Como lo citaba anteriormente, el recorrido del argentino como futbolista es por decirlo menos envidiable. Su dilatada carrera le permitió vestir las casacas de: Rosario Central, River Plate, Racing, Gimnasia y Esgrima y Colón en Argentina. Pumas de México, Deportivo Cali de Colombia y Boston River de Uruguay. Donde además cerró su carrera.

En Europa jugó en Salamanca y Valladolid de España, en Francia con el Club de la Capital P.S.G. La gran mayoría como vemos equipos de renombre.

Como técnico, asignatura pendiente

Ya como entrenador su recorrido es mínimo y con clubes de poco renombre, empezó en Boston River de Uruguay. En Costa Rica entrenó a Uruguay de Coronado y San Carlos. Concepción de Argentina y Mushuc Runa de Ecuador.

En nuestro país estuvo en el banquillo de Bogotá F.C equipo al que llevo a instancias finales en uno de los mejores torneos del equipo de segunda división. Sin embargo y como se observa Independiente Santa Fe es el primer equipo grande en el que llega como entrenador en propiedad, un reto muy grande del que se espera salga adelante.

'Chapulín' Cardetti 2022

Ya una vez confirmado el argentino, sus declaraciones no se hicieron esperar. Martín sabe la responsabilidad y obligación que tiene con el Expreso Rojo, es como lo dice el mismo entrenador, un "Santa Fe es un club grande que debe salir siempre con la obligación de ganar y salir campeón".

Con respecto a la filosofía de juego Cardetti fue claro al expresar lo que busca, “un equipo de lucha, garra y entrega, con presión alta y mucho ataque", comentó el 'timonel'.

Igualmente el Argentino comentó sobre su historia y los entrenadores que tuvo como futbolista, de los que aprendió y los que le fueron metiendo la ideología de "mister".

Entre ellos destaca al francés Luis Fernández, ex técnico del PSG y como jugador seleccionado para el mundial del 86 por la Selección "Gala" y Américo Rubén Gallego entrenador argentino y campeón con River Plate de Argentina. Y es la idea del actual técnico, tomar lo bueno de sus antiguos adiestradores y darle su toque especial para llevar al rojo a la parte alta de la tabla.

Esperar que todo lo que propone el nuevo técnico se cumpla y se tenga un 2022 lleno de triunfos con un Santa Fe en la parte alta y por qué no, gritando campeón, que 'El Chapulin Cardetti' se salga con la suya y le diga a quienes no confiaban en él "no contaban con mi astucia".