Alejandro Restrepo: “No fuimos eficaces en la ejecución o último pase”

En juego correspondiente por la primera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2021-II, Atlético Nacional igualó de local 1-1 contra el Junior de Barranquilla. El gol del equipo local fue de Dorlan Pabón, Edwuin Cetré igualó el marcador para los visitantes.

Tras la finalización del compromiso, como ya es costumbre, un jugador y el entrenador verdolaga atendieron a los medios de comunicación en la rueda de prensa. Precisamente, Alejandro Restrepo, dijo que su equipo no gano, porque no convirtieron las opciones de gol que crearon, detallando que les faltó mayor precisión en el momento de hacer el último pase.

“Yo siento que hoy no pudimos ganar porque no fuimos eficaces y también porque enfrentamos a un gran rival, que por momentos supo ejecutar un plan de trabajo. Ellos fueron un rival difícil, porque presionaron bien y ocuparon de buena manera los espacios en la cancha, además intentaron cortar circuitos de juego nuestro, por momentos lo consiguieron. No fuimos eficaces en la ejecución o último pase”, dijo Restrepo.

Cuando fue consultado por la recuperación y la preocupación por el fútbol que ha mostrado en las últimas jornadas, Alejandro sostuvo que ahora lo que más le afana es el tema de recuperación física y metal del equipo, algo que les permita responder a lo que en estos momentos se están enfrentando.

“No es tanto en lo que nos debemos preocupar, sí en qué debemos ocuparnos en estos momentos. Tenemos qué pensar en cómo podemos recuperarnos física y mentalmente, saliendo de lo que pasó hoy y también en días pasados, y que eso permita que el cuerpo y la mente responda a la exigencia que significa disputar finales”, explicó el director técnico paisa.

Respondiendo acerca del planteamiento y la idea de juego que usaron contra el Junior de Barranquilla, Restrepo expreso que, durante los últimos minutos de la primera parte, sus dirigidos debieron hacer secuencias y pases más largos en el tercio medio de la cancha, pues según su concepto, el juego se estaba disputando en ambas áreas.

“Yo siento que en los últimos minutos del primer tiempo debimos hacer un poco de secuencias más largas de pase en el tercio medio, porque el partido se estaba poniendo de ida y vuelta, era un ataque nuestro por uno de ellos, algo que hablamos en el camerino”, finalizó Alejandro Restrepo.