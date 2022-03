Previa Independiente Santa Fe vs Millonarios: duelo capitalino por más que los tres puntos

Clásico vibrante el que se avecina en 'El Campín' de la ciudad de Bogotá. En el desarrollo de la jornada 10 de la Liga BetPlay 2022-I, se enfrentan embajadores y cardenales con realidades muy distintas pero ambos con la necesidad imperiosa de quedarse con la victoria.

Mientras que el equipo de Martín Cardetti con un triunfo ingresaría al grupo de los ocho clasificados, los dirigidos por Alberto Gamero con los tres puntos se afianzarían como líderes en lo más alto de la tabla de clasificación.

Santa Fe, con hambre de triunfo

El León arriba a este compromiso con una notoria mejoría en su idea de juego, lleva dos partidos sin conocer la derrota, aunque en su más reciente compromiso frente a Patriotas en Boyacá, un penalti en contra, le arrebató una victoria cantada en el descuento del compromiso.

Santa Fe ocupa la novena casilla con 13 puntos, producto de tres partidos ganados, cuatro empates y dos derrotas, pero una victoria ante su rival de patio le permitiría ingresar al grupo de los ocho clasificados; el albirrojo en esta liga se ha hecho fuerte cuando juega en condición de local, ganando tres de sus cinco partidos, sin embargo los clásicos se juegan otro precio y en este caso enfrenta al líder de la liga.

El cardenal, para este duelo no podrá contar con el defensa José Ortiz, expulsado en el partido ante Patriotas, tampoco serán tenidos en cuenta el arquero Leandro Castellanos y el centrocampista Jhon Velásquez que aún no se recuperan de sus problemas médicos; quienes si reaparecen en la nómina de convocados son Matías Mier y Wilfrido de la Rosa a la espera de hacer parte de la plantilla titular.

Lista de convocados

Millonarios a mantener la punta

El conjunto albiazul, aunque ha tenido un buen desempeño en la liga, llega en medio de críticas por la temprana eliminación que sufrió a manos del Fluminense en la Copa CONMEBOL Libertadores. Los dirigidos por Alberto Gamero saben de la responsabilidad que implica afrontar dicho encuentro bajo este contexto, por lo que un triunfo ante su rival de patio, de alguna manera paliaría esta situación.

Millonarios es el líder de la clasificación general con 20 puntos conseguidos en nueve partidos, producto de seis triunfos, dos empates y una derrota. Por liga, ha ganado sus más recientes cinco partidos, ante el Unión Magdalena, Deportio Cali, Águilas Doradas, Jaguares y Cortuluá.

La novedad de los embajadores para este encuentro es la ausencia del lateral Andrés Felipe Román quien llegó con molestias físicas después del partido jugado en Brasil, su lugar sería ocupado por el cartagenero Elvis Perlaza.

Lista de convocados

Posibles formaciones

Santa Fe: José Silva; Yulián Anchico, Jerson Malagón, Francisco Meza, Dairon Mosquera; Juan Pedroza, Carlos Sánchez, Yéiler Góez (Harold Rivera); Matías Mier, Wilfrido de la Rosa, Wilson Morelo. DT: Martín Cardetti.

Millonarios: Álvaro Montero; Elvis Perlaza, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Omar Bertel; Stiven Vega, Larry Vásquez; Eduardo Sosa, Daniel Ruiz, David M. Silva; Diego Herazo. DT: Alberto Gamero.

Equipo arbitral

Central: Carlos Betancur – Valle

Asistente No. 1: Sebastián Vela – Bogotá

Asistente No. 2: Camilo Portela – Cundinamarca

Cuarto árbitro: Javer Motta – Cundinamarca

VAR: Héider Castro – Bogotá

Asistente VAR: Juan C. Vaca – Bogotá

Observador VAR: Pedro Bello – Federación