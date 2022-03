Previa Atlético Bucaramanga vs Deportivo Cali: meterse a los ocho o hundirse en la tabla

Este miércoles a partir de las 6:05 p.m., en el estadio Alfonso López, se jugará uno de los partidos más parejos de la fecha 11 de la Liga BetPlay 2022. Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali se enfrentan en un partido que tiene realidades diferentes, los locales ocupan la casilla 13 con 12 puntos y buscan llegar a los ocho primeros. Los visitantes y dirigidos por Rafael Dudamel, están 18º con tan solo siete puntos de 30 posibles, un rendimiento de 23%.

Atlético Bucaramanga busca regularidad en su casa

Para nadie es un secreto que un gran porcentaje de la clasificación se consigue en casa. Los leopardos no han sido consistentes con sus resultados de local, han ganado solo dos partidos de los cinco partidos disputados en su estadio. Armando Osma confía en sus dirigidos y pondrá lo mejor que tiene para hacer un buen partido ante los verdiblancos.

En su último partido, los leopardos consiguieron un valioso empate en el clásico santandereano ante Alianza Petrolera, la figura de ese encuentro fue Dayro Moreno qué en cinco minutos logró un doblete y un punto para los visitantes. Los locales tienen buenos nombres en su plantilla; precisamente, el propio Dayro Moreno encabeza la lista, luego aparecen Sherman Cárdenas, Juan Marcelin, Cristian Blanco y su guardameta Juan Camilo Chaverra.

Michel Acosta se ha recuperado de su esguince de rodilla grado I, Cristhian Subero está suspendido por acumulación de amarillas, Victor Mejía sintió una pequeña molestia en los entrenamientos pero se recuperó y entrenó con normalidad lunes y martes.

Deportivo Cali, ganar o ganar

El cuadro azucarero versión 2022 no ha dado frutos, los verdiblancos ocupan la casilla 18 y solo han ganado dos partidos de los 10 disputados. El técnico venezolano, Rafael Dudamel, busca afanosamente resultados positivos y a pesar de los nombres que tiene en su nómina no los consigue. No obstante, directivos y jugadores respaldan su trabajo

Hay varias novedades en la convocatoria del deportivo Cali, la primera es la no inclusión de Sebastián Leyton aunque se encuentre en perfectas condiciones. Teófilo Gutiérrez cumple su segunda fecha de sanción, luego del mal comportamiento en el partido de vuelta de la Superliga y Christian Mafla sufrió una fractura en su nariz en el clásico vallecaucano que lo deja por fuera un mes aproximadamente.

La fase de grupos de la Copa Libertadores se acerca, Dudamel y sus dirigidos lo saben y no cuentan con el tiempo suficiente para reajustar el camino. El cuadro azucarero debe encontrar la senda ganadora con urgencia y pelear al menos un cupo a los ocho.

Posibles formaciones

Atlético Bucaramanga: Juan Camilo Chaverra; Jackson Montaño, Jefferson Gómez, Jefferson Mena, Cristian Blanco; Bruno Téliz, Víctor Mejía; Kevin Pérez, Sherman Cárdenas, Juan Marcelín; Dayro Moreno. DT: Armando Osma.

Deportivo Cali: Guillermo de Amores; Aldair Rodríguez, Guillermo Burdisso, Jorge Marsiglia, Kevin Velasco; Carlos Robles, Jimmy Congo, Yony González, Michael Ortega, Jhon Vásquez; Agustín Vuletich. DT: Rafael Dudamel

Equipo arbitral

Central: Mario Herrera - Meta

Asistente No. 1: Herminzul Calderón - Bogotá

Asistente No. 2: Helbert Linares - Meta

Cuarto árbitro: Jonathan Ballesteros - Santander

VAR: Jorge Guzmán – Norte de Santander

AVAR: Wánder Mosquera - Cundinamarca

Observador VAR: Luzmila González - Federación