Convocatoria de Martín Cardetti para enfrentar al Bucaramanga

Independiente Santa Fe recibe la visita de Atlético Bucaramanga en compromiso válido por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2022-I. Martín Cardetti, director técnico del león, dio a conocer el listado de jugadores convocados para afrontar este partido.

Novedades 'cardenales'

La convocatoria de Santa Fe registra varias novedades. Retorna el uruguayo Matías Mier quien ya se recuperó de la molestia física que lo aquejaba y está a disposición del cuerpo técnico. Por otro lado, los jugadores Yulián Anchico y Juan Pedroza están de vuelta luego de pagar fecha de suspensión en el anterior partido.

Nuevamente el rojo se ve afectado por las lesiones y es así como Wilfrido De La Rosa no fue convocado, debido a que, según el informe del departamento médico, registra una lesión muscular del bíceps femoral derecho y el tiempo de incapacidad y recuperación se evaluará según su evolución. Que dolor de cabeza ha constituido para Santa Fe el no contar con su plantilla completa por el tema de los lesionados.

Ahora bien, Neyder Moreno salió de convocatoria por decisión técnica y Dairon Mosquera no es tenido en cuenta por el técnico Cardetti, pese a que no se encuentra en departamento médico. José Ortiz tuvo la oportunidad de jugar como lateral izquierdo en Pasto y todo indica que repetirá en esa posición para el partido ante el conjunto leopardo.

Partido clave en las aspiraciones del león. Un triunfo le permitiría al expreso ingresar de nuevo en el grupo de los ocho y ver con mayor claridad el panorama de cara al futuro. Al frente estará un siempre aguerrido Atlético Bucaramanga que también va en búsqueda de un buen resultado pensando en sus aspiraciones.

Listado completo de convocados

El partido se disputará este lunes festivo a partir de las 20:10 horas en el estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ de Bogotá y contará con la conducción arbitral de Ferney Trujillo.