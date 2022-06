Las 'leonas' reciben a Bucaramanga y quieren seguir sumando de a tres

Independiente Santa Fe Femenino que llega en la primera casilla de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Femenina 2022, recibe al Atlético Bucaramanga en el estadio Nemesio Camacho 'El Campín'. El equipo santandereano que llega con una actualidad diferentes a las leonas, quiere da el batacazo en el 'coloso de la 57', mientras las locales saltarán a la cancha del Campín, con la convicción de seguir sumando de a tres y no soltar el primer puesto en el cierre del Todos Contra Todos.

Previo al encuentro de la fecha 16 donde las primeras campeonas llegan con 35 puntos y una diferencia de gol de +28, el 'timonel' cardenal dio sus apreciaciones frente al rival y al juego de su equipo que hoy lucha por llegar a la final del 2022.

"Ha sido un balance bastante positivo y eso se refleja en la tabla, pero uno siempre va más allá de eso, uno siempre busca que los equipos funcionen de la misma manera o que hagan lo que uno realiza durante la temporada", comentó Omar Ramírez.

En cuanto al trabajo que viene realizando con las leonas, el técnico venezolano comentó que: "la idea que se tiene es muy clara, hay patrones que se manejan dentro del equipo, no es una casualidad, mi equipo técnico y yo estamos muy contentos porque logramos rearmar un equipo que se había desarmando, había perdido jugadoras importantes, jugadoras de selecciones, sin contar otras que le daban mucho al equipo".

Si bien Omar Ramírez sabe que no se comenzó bien tiene claro que todo eso sirvió para lo que es hoy Independiente Santa Fe. Sobre el rival que recibirán en casa dijo, "Bucaramanga es un rival difícil, no pierde nada y viene a jugar su partido, y vienen a sorprender como lo hizo con Cali, son peligrosos, incluso más peligrosos que los que están clasificando tienen nervios, en cambio ellos vienen a un partido y no pierden nada".

Tanto Omar como sus jugadoras saben que la liga ha tomado otro nivel y que el formato de todos contra todos ha servido para darle otro estatus y es por eso que todas quieren ser competitivas.

Por su parte la jugadora Fabiana Vallejos, se encuentra feliz e indica que el grupo se encuentra muy bien tanto emocionalmente como físicamente. "Siempre respetamos a los rivales a todos por igual, porque sabemos lo que significa para ellas también. Nosotros como Santa Fe respetamos a todos los rivales los que vienen y a donde vamos".

"Tener la tranquilidad es lo mejor y a mí me enseñaron siempre a confiar en tus compañeras y eso es fundamental y muy importante para ir todos hacia un mismo objetivo", agregó Vallejos.

Igualmente comentó que no se deben confiar por estar líderes, "siempre esperamos lo mejor y trabajamos a diario, estar líderes no significa que nos relajemos, porque sabemos que este torneo termina cuando se levante la copa y hacía allá vamos, todos lo hacen pero en cada partido lo disputamos y para ser campeón tienes que ganarle a todos", puntualizó Fabiana.