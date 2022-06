Junior sufrió un tropezón en el Maracaná ante Fluminense

La fecha 4 del Grupo H de Copa Sudamericana se activaba la noche del miércoles entre Fluminense y Junior de Barranquilla nada más y nada menos que en el mítico Estadio Maracaná en Río de Janeiro, en Brasil.

Hay unos que le llaman gol de camerino, otros dicen que tempranero, lo cierto es que Junior lo padeció en carne propia, ya que cuando apenas transcurría el minuto 5, la primera conquista del equipo brasileño nació desde un cobro de tiro de esquina, que, por intermedio de una acrobática pirueta de Paulo Henrique Ganso, de perfil zurdo, permitía el 1-0 transitorio ante la fragilidad en marca del volante Fabián Ángel. Nada que hacer para Sebastián Viera, la pelota viajó como una flecha hacia la red.

Las faltas, los choques, el desgaste en pérdida de tiempo se fueron apropiando de la contienda y lo curioso era que lo propiciaba el cuadro local que hasta ese entonces se embolsillaba tres puntos. Se esperaba que atacara con mayor claridad, pero no lo hizo así. En tanto que Junior no se dejó intimidar y salió a buscar la igualdad, sin embargo. no con suficientes ocasiones directas excepto a un remate de Fabián Viáfara que se estrelló en el vertical durante la etapa inicial.

Para la fracción de complemento un ambiente de aliento anímico tuvo Junior buscando el arco rival, tanto así que a los 11 minutos logró el empate mediante Miguel Ángel Borja, que de pierna derecha conectó y la embocó. Una igualdad anhelada, realmente un potosí para el cuadro colombiano a esa altura del compromiso.

Un descuido, otra vez, asomó en la defensa de Junior, claro que, también hay que reconocer la tocata de Fluminense de primera intención que desquebrajó y se fue el balón al fondo del pórtico con un remate de Luiz Henrique. Los de Fernando Diniz a rabiar celebraron el 2-1 sobre el minuto 75.

Con el paso de los minutos Fluminense no mostró mayor intención de ampliar notablemente la pizarra, sus jugadas ofensivas en sí eran neutralizadas por el medio campo y defensa de Junior. El visitante no se echó del todo atrás, yendo con las sustituciones realizadas, pero el empate nunca llegó y con ello la ruptura del invicto de Junior en la presente edición de la Copa Sudamericana.

Para la fecha 5 Junior tendrá posibilidad de recomponer su camino cuando enfrente a Oriente Petrolero de Bolivia en el Metropolitano Roberto Meléndez.