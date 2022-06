Leonardo Pico: "Somos conscientes que no ha sido la mejor campaña"

Por el partido de vuelta de la Copa BetPlay Dimayor 2022-I, Independiente Santa Fe perdió en el Estadio Nemesio Camacho 'El Campín' por un 0-1 (1-3 marcador global) ante Junior de Barranquilla. En el primer tiempo, los cardenales fueron quienes mantuvieron la posesión de balón y los que crearon más opciones en el arco contrario. Los visitantes tuvieron dos opciones claras pero no pudieron concretarlas. Ya para el segundo tiempo y después que dejara de llover, los dos equipos salieron en búsqueda de la clasificación. Los cardenales estuvieron por encima y trataron de diferentes formas concretar un gol que los llevara a instancia de penales. Al minuto 81' Harold Rivera recibe su segunda amarilla, deja al equipo con 10 y tres minutos después Rosero de cabeza marca gol tras un error en la defensa.

El director técnico, Grigori Méndez y el volante, Leonardo Pico dieron sus declaraciones acerca de lo que fue el partido y lo que se sucedió en la cancha tras la derrota.

Luego de la eliminación por Copa Colombia y este sábado jugarse la clasificación a los ocho como última salvación, Pico hizo un balance de lo que ha sido este semestre. "Somos conscientes que no ha sido la mejor campaña. Como dice el profe, han habido muchos factores que han influido. Desafortunadamente en el partido de hoy creamos muchas opciones pero no se pudieron concretar. Esperamos ganar en Manizales y clasificar allá".

"Los jugadores profesionales tienen una característica muy particular y es la competitividad donde solo nos sirve ganar. La parte de resultados es una moneda, tiene cara y sello, en este momento tuvimos una cara de la moneda el fin de semana vamos a buscar la otra. No hay tiempo para pensar solo enfocarnos en lo que viene", afirma Méndez. Ubicados en el puesto noveno, buscan los tres puntos en una plaza difícil para poder disputar los cuadrangulares.

La falta de goles en Santa Fe luego de generar tanto juego ofensivo llega a sorprender. "Nos ha tocado siempre ir de atrás hacia adelante. No podemos estabilizar un estilo de juego y eso genera resultados inmediatos y estos se consiguen con goles que generan ansiedad a la hora de convertirlos. La única forma es superar esta ansiedad contra Once Caldas".

"Estamos fallando no solo en las expulsiones sino en las tarjetas amarillas, jugadas que no deben terminar en la manera en que se hacen. Se necesitan muchas cosas, no solo es tener buenos jugadores, es concentrarse y aprovechar los momentos claves del partido". Harold Rivera fue uno más de la larga lista de expulsados que ha tenido el club en este semestre. Bastantes amarillas que hace que dentro de la cancha estén condicionados y no sepan manejar el partido.