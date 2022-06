Datos que dejó la segunda eliminación consecutiva de Santa Fe por liga

Ha terminado otro semestre para Independiente Santa Fe, y ha sido, de nuevo, antes de lo deseado. Tras el empate 2-2 frente a Once Caldas en la ciudad de Manizales por la última fecha de la fase de 'todos contra todos' de la Liga BetPlay 2022-I, el equipo albirrojo terminó en la 10° casilla de la clasificación con 27 puntos, a dos de quien, sin tener los reflectivos ni el foco, terminó colándose en la fiesta semifinal: el Atlético Bucaramanga de Dayro Moreno y compañía. Una eliminación más que prevista, pero no menos dolorosa por las formas y el trasegar que culminó en otro rotundo fracaso, que se suma a la eliminación en octavos de final de la Copa BetPlay vs Junior de Barranquilla.

Se está convirtiendo en una penosa costumbre ver a uno de los equipos más grandes e históricos de Colombia batallar solamente con aspiraciones de clasificar a los ocho mejores del rentado nacional, cuando esto debe ser un simple trámite. El presente del equipo desdice mucho de su tamaño, un equipo que es demasiado grande para las calidades de quienes lo dirigen, y un lugar equivocado para muchos jugadores que no demuestran tener un sentido de pertenencia o vergüenza deportiva para encarar los encuentros, y que parecen contagiados por un discurso que viene desde su Presidente, en el que la "pobreza" no es solo económica, sino que recala en otros factores.

La reacción furiosa de Wilson Morelo y su doblete no fue suficiente en medio de la ráfaga de goles que tuvo el segundo tiempo del encuentro, pues pese a pensar que todo se iba a aclarar y Santa Fe alcanzaba el último cupo para los cuadrangulares al dar la vuelta al resultado adverso que se tenía hasta ese momento, un nuevo 'mazazo' terminó de aniquilar las aspiraciones del león, pues en menos de dos minutos, el empate del blanco blanco llegó por intermedio de Juan David Pérez, y así, sepultaron por completo cualquier aspiración.

De esta manera, Santa Fe selló su segunda eliminación consecutiva de fases finales de la liga, situación que no sucedía desde hace más de una década, cuando en el torneo finalización de 2008, y el apertura de 2009 el nueve veces campeón de Colombia pisó en falso y quedó apeado de manera tempranera.

Los principales datos del encuentro

No era habitual ver que Santa Fe se cayera a mitad de camino dos veces consecutivas, pero desde que se perdió la final de 2020, y se terminó de manera decepcionante la presentación del conjunto bogotano en la Copa Libertadores de 2021, el entorno ha decrecido paulatinamente, hasta llegar a las pobres presentaciones, la falta de actitud, y la irregularidad de hoy. Ahora, se debe pensar en una forma finalmente planeada, seria y estructurada de enderezar el camino, tras un semestre donde se acumularon muchas adversidades.

1. Santa Fe, por fuera de las fases finales dos veces consecutivas desde 2008-2009

Cuando se desarrollaba el proyecto de aquel famoso Ferrari en el que llegaron al equipo una buena cantidad de contrataciones de nombre, pero que terminó pinchando bajo la conducción de Hernán Darío 'bolillo' Gómez, se consumó la primera de las dos eliminaciones al hilo. En la primera oportunidad, a final de año en 2008 el equipo terminó ubicado en la 11° posición con 26 unidades, a dos del último cupo, que quedó en manos de Deportivo Cali.

Luego, el ex técnico de la Selección Colombia en el Mundial de 1998 sumó un nuevo fracaso a su mando cuando el expreso perdió la segunda oportunidad consecutiva de clasificar, al terminar la fase regular del torneo apertura de 2009 en la 14° ubicación sumando 21 puntos, a siete de distancia del octavo clasificado: Once Caldas. Hay que decir que Gómez dejó su cargo antes de finalizar el certamen, dándole paso al técnico interino Heriberto Niño, quien encaró las últimas tres fechas.

Casi 14 años más tarde, la situación se repite: a finales de 2021, con un torneo atropellado que costó el cargo de Harold Rivera, y luego el de Grigori Méndez, y ahora, extendiendo la frustración consumada el sábado anterior, iniciando un 2022 de la peor forma posible.

2. Se cierra una campaña con menos del 50% de efectividad

Se terminó un intento más por hacer parte de los ocho finalistas de Colombia. Es claro que para poder clasificar, la idea es por lo menos ganar la mayor cantidad de puntos posibles en condición de local y robar alguna parte del botín en condición de visitante. Mínimo la mitad de los puntos logrados garantizan unas altas probabilidades de acceder a la siguiente ronda; sin embargo, el equipo quedó por debajo de ese umbral matemático y de efectividad, teniendo extremas dificultades incluso para poder ganar algunos encuentros en Bogotá.

En Bogotá, derrotas ante equipos como Deportivo Pereira, Alianza Petrolera, empates como con La Equidad, o sendas derrotas frente a Millonarios (la de local de manera estrepitosa por 0-3) pusieron el camino cuesta arriba. Además, no poder sumar casi puntos por fuera de 'El Campín', limita mucho más el margen de maniobra. Con todo esto, Santa Fe logró un 45% de efectividad tras registrar la modesta suma de siete victorias, igual cantidad de derrotas, y seis empates. Solo un gol los separó de la opción de clasificar, ya que como es habitual, se les dieron otros resultados menos los propios como la derrota del otro contendiente por el 8° lugar, Alianza Petrolera. De haber tenido la capacidad de cerrar el partido ganando por 1-2, esta historia hubiese podido tener un capítulo más.

3. El desequilibrio es el talón de Aquiles: Santa Fe fue el cuarto equipo más goleado del campeonato

Es muy difícil aspirar a clasificar cuando se tiene un equipo que sea ofensivo, pero que no garantiza solidez en la parte defensiva, y este fue el caso de Santa Fe en este primer semestre de 2022.

El equipo que compartió su dirección entre Martín Cardetti y el dúo Grigori Méndez/Agustín Julio, registró la cuarta vaya más vencida de todos los 20 equipos, con 26 goles en contra, solo por detrás de Jaguares de Córdoba (29), Unión Magdalena (28), y Cortuluá (27). Ni siquiera Deportivo Cali (24 goles en contra), penúltimo del torneo, y que quedó eliminado casi que a mitad de competencia, tuvo más goles en contra que Santa Fe.

Esto lleva al traste con todo el trabajo de la zona ofensiva, pues hay que decir que Santa Fe fue el segundo equipo más goleador del torneo en su fase regular con 29 tantos, superado solamente por Junior de Barranquilla (30). Solo en cuatro de los 20 partidos se sostuvo el cero en el arco cardenal, cuando se registraron victorias frente a Águilas Doradas (3-0), Independiente Medellín (1-0), Unión Magdalena (1-0), y Jaguares de Córdoba (4-0).

La situación es aún más frustrante si se ve que aún eliminado, Santa Fe conservó una diferencia de gol favorable con un saldo de +3; esta vez es claro que el gol, no era el problema. Queda como consigna que quien se haga cargo del equipo, reestablezca el orden defensivo que tanto lo caracterizó y con el que por mucho tiempo se obtuvieron incluso títulos.

4. Wilson 'Moregol': 10 goles en el torneo, y 10 dobletes en Santa Fe

Queda claro que aunque sin tener la brillantez y el desenvolvimiento de otrora en el equipo, alguien de quien nunca hay que poner en tela de juicio su compromiso y sentido de pertenencia con Santa Fe, sobre todo en la adversidad, es su #19, su goleador y principal referente en la actualidad: Wilson Morelo.

Caló tan hondo la eliminación en él, que fue una obviedad y casi que como un trámite engorroso en una entidad estatal, el haber recibido el premio como mejor jugador del encuentro con sus dos goles. Sin embargo, el hecho a destacar es que el nacido en Montería llegó a la decena de anotaciones en este semestre.

Además, el ex Colón de Santa Fe completó 10 dobletes en su historia vistiendo la camiseta albirroja. Pero no solo eso, sino que se consolida en la tabla histórica de goleo cardenal, ubicándose en la 6° casilla con 82 tantos, junto a Omar Lorenzo Devanni. Morelo necesita nueve goles más para ingresar al top 5 y así seguir agrandando su historia en el equipo bogotano.

Terminan así las cosas para el primer equipo de la capital en este primer semestre de 2022, y queda mucho por mejorar: para arrancar, la visión estructural que tenga la cúpula dirigencial, y a partir de ahí, intentar con un proyecto serio y digno de un club de la talla de Santa Fe, volver a las primeras planas de donde nunca debe salir.