Previa Junior de Barranquilla vs Atlético Nacional: un duelo tradicional entre dos favoritos al título

Junior de Barranquilla y Atlético Nacional inician su camino en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2022-I en un grupo donde además están Millonarios y Bucaramanga, haciéndolo el más apretado y reñido de los dos. Costeños y paisas llegarán con las mejores nóminas disponibles, pues presentan pocas bajas y los entrenadores tendrán todas las herramientas a su disposición para buscar la victoria.

El duelo entre rojiblancos y verdolagas desde ya, genera alta expectativa y seguramente contará con un marco de público importante luego de que la Dimayor levantara, parcialmente, la sanción al Metropolitano.

El más reciente cotejo en el ‘Metro’ entre ambos equipos fue el del pasado 15 de diciembre, por la sexta fecha de los cuadrangulares. El marcador terminó empatado (1-1), con goles de Barrera en el visitante y el extremo Edwuin Cetré en el dueño de casa. Un duelo que no definió nada en el grupo.

Junior, a hacer respetar su casa desde el principio

Junior se enfrenta al Atlético Nacional, este sábado a partir de las 7:30 p.m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, buscando dar el primer golpe en la pelea por clasificar a la final de la Liga. La batalla inicial en la competencia local se da en medio de la lucha rojiblanca por clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, para lo cual solo necesita vencer o empatar ante Unión de Santa Fe, el próximo jueves en el ‘Metro’.

Después de derrotar 2-0 al Oriente Petrolero de Bolivia y recuperar el liderato del Grupo H, los rojiblancos se ponen en modo ‘cuadrangulares semifinales’ y se enfocan en los verdes de Antioquia.

“Tenemos que ganar sí o sí en Barranquilla para asegurar nuestra presencia en los octavos de final de la Sudamericana, y en medio de eso tenemos un rival fuerte como Nacional, al que la gente siempre le quiere ganar, mucho más en estas instancias decisivas”, comentó Yesus Cabrera en una reciente entrevista. El volante y sus compañeros creen que es vital seguir haciendo respetar el feudo. Junior solo empató 2-2 ante Pasto y perdió 4-2 ante Jaguares, de resto, todos los partidos de este semestre en casa, por Liga, Copa Colombia y Copa Sudamericana, los ha ganado.

“El equipo llega bien, lleno de confianza y con ganas de figurar. Vamos a tratar de hacer la tarea que venimos haciendo como local, donde nos hemos visto fuertes”, apuntó Cabrera, que será titular junto a Didier Moreno y Daniel Giraldo, en el mediocampo. El regreso de Giraldo a la titular en lugar de Carlos Esparragoza, de buen desempeño en el compromiso ante Oriente, es la principal novedad en la titular del conjunto dirigido por Juan Cruz Real. Los demás nombres de la alineación son los mismos que han venido actuando en los partidos cruciales.

Lista de convocados:

Nacional, a iniciar con pie derecho

Los verdolagas, que están centrados en el rentado colombiano, sin participación internacional, acumulan cinco jornadas de Liga sin ganar, y en esas fechas solo anotaron un gol. El técnico Hernán Darío Herrera viene poniendo un equipo con vocación ofensiva. Habrá que ver si le apuesta a eso en las aguas de unos tiburones que van con todo al ataque.

Herrera anunció que en Barranquilla va a jugar de tú a tú, sin tácticas ultradefensivas: “Yo no me le voy a esconder a Junior”, aseguró con convicción en rueda de prensa en Medellín. “Junior es un gran equipo, pero también Nacional. Yo no soy de hacer dos líneas de cinco, y quedarme en ese cinco-cinco, yo voy es a atacar, a hacer la propuesta que es de Nacional”, agregó.

Entre los 18 jugadores escogidos por el ‘El Arriero’ Herrera, para enfrentar al segundo mejor local del certamen, llama la atención la ausencia del volante de marca Baldomero Perlaza quien por fatiga muscular, al menos dijo el estratega, no fue incluido en la delegación que se desplazó a la ‘Arenosa’, con miras a este encuentro.

A su vez, solo un atacante hace parte de la plantilla, el veterano Jéfferson ‘La Fiera’ Duque, ante la llamativa ausencia del ariete Ruyery Blanco, al parecer por determinación técnica, y la de Tomás Ángel, convocado a la Selección Colombia Sub-20 para el torneo francés Maurice Revello.

El resto de la plantilla será la misma que culminó la fase regular de la Liga, con jugadores que llegan limpios en amonestaciones y podrán actuar sin riesgo disciplinario. Algunos de ellos, Alexander Mejía, Andrés Andrade, Sebastián Gómez, Jarlan Barrera, Dorlan Pabón y Giovanni Moreno.

No obstante, sigue al margen del primer equipo del verde el zaguero central Felipe Aguilar, quien según el más reciente reporte médico del club continúa en proceso de readaptación por la lesión sufrida en su tobillo derecho, que lo ha tenido apartado de la competencia desde finales de febrero.

Lista de convocados:

Posibles alineaciones

Junior: Sebastián Viera, Fabián Viáfara, Dany Rosero, Jorge Arias, Gabriel Fuentes, Didier Moreno, Omar Albornoz, Daniel Giraldo, Yesus Cabrera, Fredy Hinestroza, Miguel Borja. D.T.: Juan Cruz Real

Nacional: Kevin Mier, Yerson Candelo, Cristian Castro, Juan D. Cabal, Danovis Banguero, Sebastián Gómez, Andrés Andrade, Daniel Mantilla, Giovanni Moreno, Dorlan Pabón, Jefferson Duque. D.T.: Hernán Darío Herrera

Equipo arbitral

Central: John Ospina – Quindío

Asistente 1: Richard Ortiz – Quindío

Asistente 2: Víctor Wilches – Boyacá

Cuarto árbitro: Roberto Padilla – Atlántico

VAR: John Perdomo – Huila

Asistente VAR: Nolberto Ararat – Valle

Observador VAR: Abraham González – Federación