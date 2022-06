Previa Junior de vs Unión de Santa Fe: a poco de la clasificación

Las acciones se desarrollarán en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla y el árbitro paraguayo Eber Aquino se encargará de impartir justicia. Actualmente en el Grupo H, Junior es líder, con 10 puntos, seguido por Unión Santa Fe, que suma nueve, en tanto que Fluminense es tercero, con ocho unidades y Oriente Petrolero cierra la tabla sin puntaje.

El único duelo entre Junior y Unión de Santa Fe data de la primera rueda de la presente Copa Sudamericana. Aquella vez, las acciones se dieron en el Estadio 15 de Abril de Argentina y el marcador decretó un empate 1-1: Federico Vera adelantó al tatengue y, después, hizo un autogol para la igualdad del tiburón.

Junior, en busca del liderato en el grupo y clasificación directa

La clasificación está cerca, a un paso, pero no está resuelta. Junior tiene que vencer a Unión de Santa Fe, este jueves, a partir de las 7:30 p.m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, para no depender de nada ni de nadie y clasificar a los octavos de final como primero y único del Grupo H de la Copa Sudamericana. Podría avanzar con el empate, pero le tocaría estar pendiente de que Fluminense no le gane por cinco o más goles al Oriente Petrolero, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, algo que parece improbable, a pesar de que el cuadro boliviano ha perdido todos los partidos del grupo.

El peor escenario con el que podemos ir al terreno de juego es pensando en el empate. Tenemos que salir a hacer nuestra propuesta de ganar el partido. Nos hemos planteado que cada juego acá en casa debe ser una victoria para nosotros”, expresó Didier Moreno, volante de marca tiburón, al principio de la semana. Esa es la actitud que se debe asumir, más allá de que durante el juego las circunstancias puedan marcar otra cosa. En todo caso, no se puede perder ante Unión de Santa Fe, esta noche en el ‘Metro’ porque el clasificado sería el club argentino, que se encuentra invicto en la competencia, pero con tres empates y solo dos triunfos ante Oriente.

Dos de las igualdades fueron ante el ‘Flu’ y la otra ante los rojiblancos, en la primera fecha. Un 1-1 que fue muy criticado en Barranquilla por la propuesta ultraconservadora y nada fotogénica que planteó el técnico Juan Cruz Real. Sin embargo, después de todo, el punto realmente resultó valioso. Hoy el momento de Junior es otro y juega ante su público, en su ambiente, en su casa. Tiene todo en sus manos para hacer respetar su feudo y continuar en la lucha por el sueño de levantar un trofeo internacional.

El encuentro no está fácil, no solo porque encarará a un rival combativo y con opciones intactas de clasificar, sino también por la baja de un hombre que ha sido vital para la defensa y salida limpia del equipo como Jorge Arias. El zaguero cesarense se perderá el vital compromiso por acumulación de tarjetas amarillas. Y el principal inconveniente de la ausencia de Arias es que no tiene un suplente natural, confiable y de experiencia. La rescisión de contrato de Germán Mera, de común acuerdo con el club, y las lesiones de Hómer Martínez y Enrique Serje redujeron las alternativas de Cruz Real, quien tendrá que decidir si pone como zaguero por izquierda al joven Alfonso Simarra, que cuenta con escaso recorrido, o a Gabriel Fuentes, Nilson Castrillón o Fabián Ángel, quienes han actuado como defensas centrales en algún momento de sus carreras.

Mover a Fuentes de su puesto habitual como lateral izquierdo y pasarlo a la zaga para que Edwin Velasco ocupe la marcación por el costado, parece ser la opción más viable. Tampoco se contará en el banco de suplentes con el atacante Fernando Uribe, que volvió al departamento médico, pero sí con Luis ‘Cariaco’ González.

Lista de Convocados

Unión de Santa Fe, con opciones de clasificar en territorio colombiano

Unión de Santa Fe es el único club que se mantiene invicto en este grupo de la Sudamericana, aunque no ha sido muy consistente para sumar triunfos. Precisamente, el plantel encabezado por el técnico Gustavo Munúa registra dos igualdades de 0-0, ambas frente a Fluminense. Los peruanos son segundos con nueve puntos y también pueden conseguir la clasificación si vencen al Junior en Barranquilla.

Los dirigidos por el uruguayo Gustavo Munúa, llegaron la noche del martes a Barranquilla esperanzados en obtener una victoria ante los locales y clasificarse para la siguiente ronda de la Sudamericana. Sin embargo, el tatengue llega complicado a la última jornada: debe ganar obligatoriamente y estará en los octavos de final. La misión es difícil, pero hay un detalle que favorece a los argentinos: vienen con una semana de descanso para afrontar este choque clave.

Unión de Santa Fe, que también registra una baja sensible por lesión, la del defensor uruguayo Diego Polenta, quien tampoco pudo estar en el choque de ida en territorio argentino, cuenta con jugadores como Santiago Mele, un seguro arquero charrúa, y Jonatan ‘el Loco’ Álvez, que pasó sin pena ni gloria por el conjunto caribeño.

Posibles alineaciones

Junior: Sebastián Viera, Edwin Velasco, Gabriel Fuentes, Dany Rosero, Fabián Viáfara, Didier Moreno, Fredy Hinestroza, Yesus Cabrera, Daniel Giraldo, Omar Albornoz, Miguel Borja. D.T.: Juan Cruz Real

Unión de Santa Fe: Santiago Mele, Federico Vera, Franco Calderón, Emanuel Brítez, Claudio Corvalán, Kevin Zenón, Juan Portillo, Juan Nardoni, Mariano Peralta, Mauro Luna, Jonatan Álvez. D.T.: Gustavo Munúa.

Equipo arbitral

Central: Eber Aquino – Paraguay

Asistente No.1: Eduardo Cardozo – Paraguay

Asistente No.2: José Cuevas – Paraguay

Cuarto árbitro: José Méndez – Paraguay

Asesor de Árbitros: Abraham González – Colombia

Asesor de video: Giulliano Bozzano – Brasil