Debacle de Junior en Bucaramanga

El estadio Alfonso López de la ciudad de Bucaramanga recibía un duelo en el que los clubes de Atlético Bucaramanga y Junior de Barranquilla tenían la necesidad de ganar para recomponerse en la tabla de posiciones del cuadrangular final del grupo A bajo un marco espectacular de asistencia de aficionados al escenario deportivo de la capital de Santander a la 6:00 pm del miércoles 31 de mayo.

Junior acudía con el golpe bajo de la eliminación por Copa Sudamericana hace unos días y los locales con un mayor reposo en donde tuvieron tiempo suficiente para planificar el partido. El dominio del balón lo cobijaba el elenco de Barranquilla, sin embargo no con la claridad para anotar y es lo que no se le da en los últimos duelo donde suele ser generador de ofensividad, pero no la emboca y eso decepciona la hinchada que no sale como tal del desconcierto tampoco.

Fue Atlético Bucaramanga quien tejió una jugada ofensiva, el uruguayo Bruno Teliz de pierna zurda filtró un balón que controló el ariete Dayro Moreno rematando para vencer al golero Mario Sebastián Viera, se cumplía la ley del ex y con ello la alegría parcial en cada uno de los jugadores y cuerpo técnico del ¨leopardo¨. Lo anteriormente demarcado ocurría al minuto 36 de la etapa de apertura.

Sobre el minuto 43 se le ponía de café a oscuro a Junior con el retiro del juego por lesión de Freddy Hinestroza, por el ingresó el venezolano Luis ¨Cariaco¨ González, poco tiempo para entrar a tono en el juego ya que el descanso estaba cerca.

EL juez Nolberto Ararat pitaba para dar inicio a la fracción final del compromiso, el mismo en su accionar iba mostrando que Atlético Bucaramanga se replegaba muy bien y dejó muchas de sus acciones con la magia de Sherman Cárdenas, mientras que la visita no fue mostrando capacidad de reacción y solía cada vez más endeble y vulnerable.

Inminente y al descubierto los graves problemas que sufre Junior en defensa, poco pudo reponerse del partido ante Unión de Santa Fe, pues pareciera que muchos de sus jugadores estuvieran viviendo dicho juego en el cual pasaron una noche de terror, la misma que asomó para ellos con la llegada del segundo gol de Atlético Bucaramanga por intermedio de Jefferson Mena, siendo la vía aérea la fórmula de la conquista. Todo un cubetazo recibía Junior cuando transcurría el minuto 53, traducido en sí al minuto 8 del segundo tiempo, un error ya persistente pues le marcan como ese pésima noche cuando se enfrentaba con Unión de Santa Fe.

Mucho le apuesta el cuadro rojiblanco al ataque, pero son incursiones que carecen de verdadero peligro sobre el arco rival y se le suma la falta de definición, un grave problema que le acecha y le margina de conseguir resultados positivos, dejando a su vez ver que la defensa se hace aguas ante las ocasiones de sus adversarios, hoy por hoy al equipo le convierten demasiado fácil.

Como jugador destacado del compromiso se eligió al volante santandereano Sherman Cárdenas, un tiempista por excelencia, un pensante del mundo del fútbol, un catalizador para el juego ds los santandereanos que con veteranía condujo a su equipo y le llevó a una victoria clave en el cuadrangular, siendo la primera y metiéndoles en carrera, no le apuestan a ser la cenicienta y por el contrario esperan hablar realmente en el terreno de juego. Para la próxima fecha Junior hará las veces de local ante Millonarios y Atlético Bucaramanga visitará al Atlético Nacional.