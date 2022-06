Previa Tolima vs Medellín: afianzarse es la premisa

Deportivo Independiente Medellín visitará a Tolima esta noche para romper la paridad existente entre ambos equipos en la tabla de posiciones.

Los dos clubes vienen de vencer en el inicio de los cuadrangulares, por lo cual el duelo de esta noche será una final adelantada, pensando en sacar ventaja con dos triunfos al hilo.

Ambas escuadras vienen de participar en competición internacional. El local venció a Mineiro y se metió a los octavos de final de la Copa Libertadores, mientras que el DIM no pasó del empate con Guaireña en un partido de trámite, pues ya tenía definida su eliminación de la Sudamericana.

Tolima, consciente de la oportunidad

Podría decirse que esta noche se enfrentan los favoritos del grupo, teniendo en cuenta que fueron los mejor ubicados en eltodos contra todos. Sin embargo, Tolima tiene una ventaja mayor en el papel, pues su ubicación en la primera fase le permite avanzar a la final en caso de un empate en puntos con cualquier otro rival.

Los de Ibagué arrancaron con pie derecho el cuadrangular, goleando 4-1 a Envigado en el Polideportivo Sur. Caicedo, Meléndez, Orozco e Ibargüen sellaron un arranque triunfal que se redondeó con la victoria ante Mineiro.

La principal novedad para esta noche es la garantía de que Michael Rangel podrá participar del compromiso a pesar de su expulsión ante el cuadro Naranja, pues el llamado de Alexander Domínguez y Raziel García a sus selecciones lo habilitan.

Lista de convocados

En Medellín la marea está baja

Hasta el momento el DIM ha tenido un semestre positivo, pero turbulento: acumuló cinco derrotas al hilo como visitante al inicio de la Liga, fue obligado a jugar tres partidos cruciales por fuera de su estadio y quedó eliminado de forma prematura en la Copa Sudamericana.

Sin embargo, el remate de la Liga avivó la ilusión de la hinchada, con cifras positivas como la acumulación de 32 partidos sin caer en el Atanasio Girardot. Este dato es fundamental, pues un resultado positivo esta noche despejaría el camino para un equipo que aún debe jugar tres partidos más en su tierra, dos de ellos en el 'Coloso de la 74'.

Actuando como foráneo en el rentado local, Medellín también viene con un registro a favor, pues no cae desde la fecha 10 (2-0 vs Nacional). El único partido donde no sumó unidades fue ante Jaguares, pero fue debido a que no se presentó.

Otro dato a favor proviene del historial reciente, pues en el duelo más reciente entre ambos Felipe Pardo se encargó de darle los tres puntos a los de Comesaña ante el elenco de Hernán Torres. Dicho juego corresponde al inicio de la Liga BetPlay Dimayor 2022-I.

Asimismo, la última vez que se vieron las caras en un duelo definitivo por Liga, el DIM se quedó con la llave y avanzó a la final del campeonato en 2018-II. El 2-2 en el Atanasio y el 0-2 en tierras tolimenses sellaron el cupo a pelear la estrella de fin de año, la cual terminó en manos del Junior de Barranquilla.

Lista de convocados

Posibles formaciones

Tolima: William Cuesta; Jonathan Marulanda, Julián Quiñones, José David Moya, Junior Hernández; Rodrigo Ureña, Cristian Trujillo, Daniel Cataño, Anderson Plata, Andrés Ibargüen y Michael Rangel. D.T.: Hernán Torres.

Medellín: Andrés Marmolejo; Yulián Gómez, Andrés Cadavid, Víctor Moreno, Juan Guillermo Arboleda; Adrián Arregui, Javier Méndez; Vladimir Hernández, Jean Pineda, Bryan Castrillón; Luciano Pons. D.T.: Julio Comesaña.

Equipo arbitral

Central: Luis Matorel – Bolívar

Asistente No.1: Javier Zemanate - Huila

Asistente No.2: John Aguilar - Risaralda

Cuarto árbitro: Juan Roldán - Tolima

VAR: John Ospina - Quindío

Asistente VAR: Luis Trujillo - Valle