Alfredo Arias: "Si llega un refuerzo, bienvenido será"

Luego de casi dos meses sin jugar, Santa Fe volvió para luchar por un nuevo campeonato. En la primera fecha se enfrentó contra el equipo capitalino, La Equidad Seguros. Un partido que terminó 2-2, donde al inicio del juego no se dieron las cosas. Fue hasta el minuto 25´ donde el equipo de Alfredo Arias empezó a tomar la batuta del partido. Para el inicio del segundo tiempo, el local se descuidó en cerrar sus líneas e hizo que el león tuviera espacios para que en cuatro pasos pudiera anotar el primero. Neyder Moreno fue el encargado en anotar desde fuera del área.

Al 69' se cobra un penal a favor de los cardenales y Wilson Morelo dispara al centro, donde Román ataja y Mier no puede anotar en el rebote. Pasaron dos minutos y en un centro por derecha, Kevin Salazar recibe el pase para anotar el empate. Al 80' Lima pone a ganar a los aseguradores. El tiempo transcurría, el encuentro estaba por acabarse y hay una falta a favor para Santa Fe. Matías Mier pone el balón al palo izquierdo del arquero y salva al cuadro rojo de llevarse un punto.

El director técnico, Alfredo Arias y el volante, Neyder Moreno dieron sus declaraciones acerca de lo que fue el partido y lo que se sucedió en la cancha tras el empate.

"Jugamos ante un muy buen rival. Equidad tiene tiempo de trabajo, muchos mismos jugadores, la manera de jugar. Nosotros hicimos lo nuestro. Tenemos que mejorar en cuanto a lo que los jugadores pueden dar. Demostraron por chispazos a lo que quiero jugar." Tras la llegada de Alfredo Arias, se quedó con la base del equipo y fue en busca de nuevos jugadores que le puedan aportar a lo que ya veía haciendo Santa Fe.

Tras fallar el penal, se habló de cómo anímicamente afectaba tanto al jugador como al equipo y mucho más recibiendo un gol en contra. "Tuvimos el empate antes y después lo conseguimos con el empate de Matías. Luego tengo que ver los disfuncionamientos porque ya en unos días jugamos otra vez."

El nuevo director técnico también habló de las cosas que hay que mejorar en cancha, los puntos a tocar en la interna y qué poner a funcionar en el siguiente encuentro. "Me disgustaron algunas cosas que debo corregir en la interna, jugadas puntuales. Los primeros 15 minutos queríamos tener la pelota pero la teníamos hacia atrás, eso es algo que no me gusta. Hay conceptos defensivos que no cumplimos bien pero es lógico, hasta hace poco llegaron algunos refuerzos".

"Mi equipo no se rindió y con eso me quedo", dijo Moreno. Luego de casi 15 minutos donde Equidad se sobrepuso en el juego, intentaron no dejar escapar puntos, pues bien se sabe que el semestre pasado pasó. Por esto el empate se da casi al finalizar el juego por un tiro libre del uruguayo, Matías Mier.

"A veces el presidente trata de tirar la piedra acá para que llegue allá. Si llega un refuerzo, bienvenido será. Estábamos en busca de un refuerzo más pero no se dio por diferentes cosas. Si no llega, nosotros tenemos un plantel para ser competitivos", indicó Arias. Se esperaba la llegada de un volante uruguayo que, como indica él, no se dio por diferentes circunstancias.

Neyder Moreno fue uno de los jugadores que más aportó al finalizar el semestre anterior y estaba en duda su participación en el equipo capitalino. "Desde que terminó el semestre pasado, el presidente me notificó que quería mi continuidad. El profesor me dio la confianza, y espero dar lo mejor."

"No hicimos el partido que yo hubiése soñado. No era el mejor rival para comenzar, si yo pudiera elegir no empezaría con ellos. Cometimos errores tanto en ataque como en defensa. No gestionamos bien la pelota, no respetamos conceptos que hay que hacer."