Previa Millonarios vs Atlético Bucaramanga: Un duelo con mucha expectativa

Los embajadores compartieron cuadrangular con los búcaros en el semestre anterior, y quedaron igualados con seis puntos, no obstante, Millonarios quedó en la tercera posición del grupo al haber clasificado en mejor posición en el todos contra todos. Ambos equipos bucarán revalidar el protagonismo y el buen torneo que hicieron durante el primer semestre, por lo cual, es un duelo que genera mucha expectativa.

Este será el partido número 208 entre estos dos equipos por Liga; el historial está a favor de los bogotanos con 101 triunfos contra 49 de los bugamenses, con 57 empates. En los más recientes enfrenamientos, competentes a los cuadrangulares del torneo anterior, Millonarios se impuso 1-0 en Bogotá, mientras que Atlético Bucaramanga lo hizo en Bucaramanga por 2-1.

Millonarios quiere dejar claro que es candidato al titulo

Los dirigidos por Alberto Gamero empataron a un gol en el debut por Liga, al enfrentar a Deportivo Pasto el pasado sábado 9 de julio; en un partido que dejó más dudas que certezas de cara al favoritismo del azul para llevarse la estrella de navidad. Por lo cual, ante Atlético Bucaramanga y nuevamente como local (contra Deportivo Pasto también lo fue) tendrá la oportunidad de revalidar por qué es uno de los candidatos a llevarse el título.

En cuanto a lo estadístico, Millonarios perdió uno de los últimos ocho encuentros ante Atlético Bucaramanga en primera división, con un saldo de cinco victorias y dos empates, siendo invencible para los búcaros en lo corrido del siglo XXI.

En un pobre mercado de transferencias del futbol Colombiano, Millonarios ha sido protagonista al contratar a jugadores como Daniel Cataño, Luis Carlos Ruíz, Oscar Vanegas e Israel Alba. Además de tener las bajas de Diego Abadía, Andrés Felipe Román y Eduardo Sosa.

Con relación al partido anterior, los albiazules no tendrán bajas en la convocatoria para este compromiso; sin embargo, Alberto Gamero no podrá contar con Daniel Cataño y Oscar Vanegas, pues a pesar de haber oficializado su vinculación, no han entrenado con el equipo.

Lista de convocados

Atlético Bucaramanga quiere volver a ser protagonista

Los dirigidos por Armando Osma no han debutado en esta Liga, pues el partido en el que debutaría enfrentando a las Águilas Doradas fue suspendido, debido a que el estadio Alfonso López no está disponible por los partidos de la Copa América Femenina y aún no se ha reprogramado. Por lo cual, Atlético Bucaramanga debutará ante Millonarios, buscando revalidar el protagonismo que tuvo durante el primer semestre en el que clasificó agónicamente a los cuadrangulares, tras quedar octavo del todos contra todos con 29 puntos y +2 en diferencia de gol.

En el semestre anterior, Atlético Bucaramanga se caracterizó por ser un equipo que no necesitaba del balón para causar daño, no en vano tuvo una posesión del balón de 46,2% en promedio durante el semestre anterior, siendo la más baja de los equipos que clasificaron a los cuadrangulares pasados.

Los búcaros han mantenido la base de la nómina que jugó en el semestre anterior: Shermán Cárdenas, Juan Camilo Chaverra, Johan Caballero, Jefferson Mena y Dayro Moreno que renovó su vinculación contra actual con el equipo recientemente. Además, también han realizado contrataciones: Gustavo Torres, José Valencia y Bryan Palacios llegaron a reforzar la plantilla de Atlético Bucaramanga. Sin embargo, también sufrieron las siguientes bajas: Kevin Pérez, Rodín Quiñonez, Jaime Giraldo y Sebastián Gularte.

Durante la pretemporada, ninguno de los dirigidos por Armando Osma sufrió alguna lesión, por lo cual no todos los jugadores estarán disponibles para este partido. Incluso, las más recientes incorporaciones.

Lista de convocados

Posibles formaciones

Millonarios: Álvaro Montero; Elvis Perlaza, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Omar Bertel; Larry Vásquez, Juan Pereira; Carlos Gómez, David Silva, Daniel Ruíz; Luis Carlos Ruíz.

Bucaramanga: Juan Camilo Chaverra; Cristian Subero, Jefferson Mena, Carlos Henao, Cristian Blanco; Francisco Rodríguez, Bruno Téliz; Johan Caballero, Diomar Díaz, Shermán Cárdenas; Dayro Moreno.

Equipo arbitral

Central: Diego Ruíz - Meta

Asistente No. 1: David Fuentes - Cesar

Asistente No. 2: Kevin Agámez - Bolívar

Cuarto Árbitro: Camilo Sánchez - Bogotá

VAR: Mauricio Pérez - Antioquia

Asistente VAR: Oscar Gómez - Antioquia

Observador VAR: Henry Sicacha – Federación