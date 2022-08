Millonarios, análisis del rival: Atlético Nacional (Fecha 3, Liga BetPlay 2022-II)

El embajador viene de empatar en sus dos primeros partidos del semestre: 1-1 ante Deportivo Pasto y 0-0 enfrentando a Atlético Bucaramanga, ambos jugando de local. Por su parte, el verdolaga empató 1-1 en su debut del segundo semestre, cuando enfrentó a Cortuluá y viene de caer 3-1 ante Junior a domicilio. Un inicio de torneo irregular para dos de los equipos llamados a ser protagonistas durante la Liga BetPlay 2022-II.

Atlético Nacional es el actual campeón del torneo, logrando su estrella diecisiete al ganarle en la final a Deportes Tolima 4-3 en el global. Un título con el que el verde de Antioquia ratificó las estadísticas que lo pusieron como el equipo con tercer mejor tiempo efectivo al tener un promedio de 52:02 por partido, el segundo con menor cantidad de faltas cometidas con 10.2 por compromiso y el más goleador de los play off con 10 anotaciones. Lo anterior, hizo que el director técnico Hernán Darío Herrera continuara al mando de Atlético Nacional durante el la Liga en curso.

Análisis del 'verdolaga'

El verde de Antioquia solamente realizó una contratación para este semestre, se trata de Andrés Felipe Román que proviene de Millonarios. El lateral derecho firmó un contrato por un año, con opción de extenderlo durante tres más, y será la principal novedad en la convocatoria de Hernán Herrera para enfrentar al embajador.

Sin embargo, Atlético Nacional presenta bajas muy sensibles para este partido: Jarlan Barrera, que fue el segundo con mejor promedio de pases largos efectivos con 73% tras completar 56 de 77, no estará disponible debido a una fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo; Danovis Banguero, que fue el noveno jugador que más partidos disputó el semestre anterior en este equipo con 1474, por una entesopatía en el aductor del muslo derecho y Sebastián Gómez, quien recuperó en promedio 7.5 balones por partido en la Liga 2022-I, siendo el quinto con más recuperaciones del torneo, no podrá jugar debido a un esguince bimaleolar en el tobillo.

Además, Kevin Mier fue sancionado con tarjeta roja en el partido anterior por lo cual no podrá estar disponible para este partido, siendo otra baja sensible debido a su importancia para el equipo al ser el arquero con menor cantidad de goles recibidos del torneo anterior.

El verdolaga se ha caracterizado por tener un ataque eficaz, siendo el equipo que más goles anota dentro del área chica con nueve tantos, durante el primer semestre. Son un equipo que hace de la posesión del balón su herramienta para causar daño, pues tuvieron el mejor promedio en este ítem cuando jugaban como local con un 57%; ello se debe a que cuentan con jugadores como Daniel Mantilla, Andrés Andrade, Alexander Mejía, entre otros.

No obstante, la debilidad del equipo que será local ante Millonarios radica en la defensa, pues ha recibido cuatro goles en los últimos dos juegos y no en vano Kevin Mier fue uno de los protagonistas, sino el más, del último título. Problema que se acrecienta si tenemos en cuenta que el jugador nombrado no estará disponible para este partido.

Posible formación

Luis Marquínez; Yerson Candelo, Emmanuel Olivera, Juan David Cabal, Álvaro Angulo; Alexander Mejía, Jhon Duque; Dorlan Pabon, Andrés Andrade, Daniel Mantilla; Jefferson Duque.