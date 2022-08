Hernán Darío Herrera: “Nosotros venimos de ser campeones y sé que vamos a superar este bache”

En juego correspondiente por la tercera fecha de la Liga BetPlay 2022-II, Atlético Nacional perdió de local 1-2 contra Millonarios. Los goles fueron de Brahian Palacios, quien descontó para el local, Daniel Ruíz y Luis Carlos Ruíz, los jugadores que marcaron para los dirigidos por Alberto Gamero.

Luego del partido que se jugó el pasado sábado 16 de julio, el entrenador Hernán Darío Herrera y Cristian Castro Devenish, atendieron a los medios de comunicación en la habitual rueda de prensa. Precisamente, cuando le preguntaron por el momento actual que atraviesa el equipo, Herrera fue enfático en decir que espera sacar adelante el equipo.

“Primero que todo, quiero pedirle disculpas a la afición, que fue espectacular en el día de hoy, el apoyo fue muy bueno. Hay que felicitar a Millonarios, por lo que hizo hoy. Nosotros venimos de ser campeones y sé que vamos a superar este bache, en cualquier momento vamos a recuperar el equipo que teníamos el torneo anterior”, declaró el ex jugador verdolaga.

Hablando sobre la actitud del equipo en los partidos, algo que desde que asumió la dirección técnica, fue muy notorio y bueno, Hernán Darío indicó que él es encargado de defender al grupo de jugadores, pues, aunque no han respondido entorno a resultados, son conscientes de que deben estar serenos.

“Yo en este momento defiendo al equipo en la parte de la actitud, porque han respondido en eso, pero no en resultados. Veníamos de una pausa por el título y eso nos está costando, entonces tenemos que estar tranquilos, sabemos para dónde vamos. Ahora, tenemos una copa y una liga, por disputar, pero lo que nos interesa es recuperar al grupo”, declaró el entrenador de Atlético Nacional.

Seguida a la anterior pregunta, también le indagaron a Herrera sobre cómo hará para recuperar al equipo entorno a la idea de juego y los conceptos tácticos, algo sobre lo que el director técnico dijo que no habían podido entrenar, solo jugar en las dos anteriores fechas de la Liga BetPlay 2022-II.

“Lo que pasa es que, nosotros después del título, no hemos trabajado y no hemos tenido sesiones de entrenamientos, únicamente nos tocó jugar contra el Cortuluá y el Junior de Barranquilla, y ahora ante Millonarios, o sea que no tenemos trabajo todavía. Vamos a tener una semana larga, en la que podremos volver a acomodar un poquito al equipo y donde le podremos volver a sacar esa casta”, finalizó el entrenador verdolaga.