Alfredo Arias: "No es de mi agrado terminar sufriendo en todos los partidos"

Independiente Santa Fe consigue su primera victoria en la liga por la mínima diferencia frente a Cortuluá en el Estadio Nemesio Camacho ‘El Campin’. Sin tener un juego vistoso, los dirigidos por Alfredo Arias por medio de Harold Rivera lograron sumar 3 puntos después de empatar en las dos primeras fechas, sin embargo el equipo cardenal tiene que seguir corrigiendo varios aspectos que no le han permitido desarrollar un juego armonioso y vistoso, su próximo rival será el Junior en Barranquilla una importante prueba para Arias y sus jugadores.

Alfredo Arias y Harold Rivera Jr., rindieron declaraciones posteriores a este encuentro, mostrándose tranquilos por la victoria y el trabajo del equipo

El técnico uruguayo hizo una lectura del juego, destacando aspectos positivos respecto a los anteriores partidos: “Hoy había que ganar, el equipo venía de dos partidos donde habíamos convertido dos goles en cada uno de ellos, con varios chances y nos fuimos con cierto sabor de que podíamos ganar los 3 puntos sobre todo en el partido jugado en Rionegro” también agregó: “Hoy el primer tiempo el equipo fue bastante bueno en cuanto a la competitividad, encontramos los espacios hasta que vino el gol”.

El dueño del único tanto del partido, Harold Rivera Jr., también hizo su intervención hablando sobre el desempeño del medio campo en estos tres partidos; “El desempeño es basado en los cambios que nos pide el profe, nos estamos adecuando a lo que él quiere estamos buscando ganar partidos que nos generen más confianza y nos ayuden a seguir construyendo lo que queremos, al pasar de los partidos estaremos mucho mejor”.

Alfredo Arias también se refirió a las modificaciones que el equipo sufrió luego de la expulsión de Andrey Estupiñan en el segundo tiempo: “En el segundo tiempo con la expulsión, nosotros nos quedamos muy atrás para mi gusto y fue algo que trate de decirlo en la cancha pero es algo que tendremos que trabajar mucho más, no quedarnos atrás en el afán de defender. Es responsabilidad mía, yo arme un 5-4 deje que los centrales de ellos tuvieran la pelota".

También comentó: “Trate de defender lo importante de hoy que era el resultado, pero para mí siempre será más importante jugar bien, el segundo tiempo resignamos el jugar bien por defender el resultado”

Arias trabaja bastante con las variantes y explicó porque para él era tan importante este aspecto en los equipos: “Los equipos que funcionan bien se arman de afuera para adentro porque vos necesitas a esos que están afuera, siempre los vas a necesitar y si están inconformes, de mal humor, si no entrenan bien y cuando entran lo que no tienen que atacar el equipo no funciona. Estoy conforme con la actitud de los jugadores que están en banca”

Rivera Jr., se refirió a la expulsión de su compañero “Ahora es cuando más debemos demostrar que somos un equipo unido, Andrey todos conocemos las capacidades que él tiene, todos somos autocríticos él sabrá si actuó mal pero nosotros estamos para apoyar y seguir construyendo lo que queremos”

Castellanos terminó figura del encuentro pues en el segundo tiempo cuando Cortuluá presionó más a Santa Fe en su área, el arquero respondió efectivamente a cada ataque: “Leandro es un arquero de equipo grande que cuando se le necesita, está. Pero no es de mi agrado terminar sufriendo en todos los partidos por eso aclaré que hoy si había que ganar pero que no siempre se podía priorizar el resultado, siempre hay que priorizar el camino hacia el resultado” comentó el técnico uruguayo.

Harold Rivera Jr. finalizó la rueda de prensa mostrando tranquilidad por la victoria y lo importancia para lo que viene: “Necesitábamos una victoria para apoyarnos en ella, una victoria que nos diera confianza que nos diera ese premio por lo que estamos haciendo, como jugadores disfrutamos el juego, victorias como estás son importantes para el futuro”