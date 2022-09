Alfredo Arias: "Lo único que te da un salvavidas para el futuro, es ganar"

Querer pero no poder; trabajar para lograr el objetivo, pero con más obstáculos que certezas; sembrar pero sin terminar de cosechar. Esas tres analogías fueron el fiel retrato de lo que fue un partido confuso en el que Independiente Santa Fe buscó por todos los medios hacerse con él, pero que se le escapó con dos jugadas puntuales y un muy buen control del resultado que puso como vencedor a Independiente Medellín por un marcador de 2-0. Esta es la tercera derrota del albirrojo en lo que va de la Liga BetPlay 2022-II.

El elenco bogotano fue víctima de la falta de efectividad, pero que su rival sí sacó a relucir, pues fue con dos acciones de pelota quieta que sentenció las acciones en el máximo escenario de los antioqueños: el estadio Atanasio Girardot. Aquel resultado, significa un estancamiento en los resultados y en el ritmo que se venía mostrando por parte del león, que si bien no se vio afectado con una caída en la tabla de posiciones en la que sigue ocupando el 5° lugar con 12 puntos, ya tiene muy cerca a sus perseguidores, pues entre su posición, hasta la 13°, ocupada por La Equidad, solo hay tres puntos de diferencia.

Las declaraciones de Alfredo Arias

El ex entrenador de Universidad de Chile, Emelec, y Deportivo Cali, entre otros clubes en Sudamérica, basó sus declaraciones en la constante búsqueda de la identidad de juego de un Santa Fe que vive una cruenta lucha por afianzar su idea de juego y los resultados, ponderando este último aspecto; también en la necesidad de cambiar las conductas como las demoras en la reposición del juego; y en la falta de un jugador que rompa líneas con mayor efectividad y que aporte en la contundencia del estilo de juego.

Estas fueron las declaraciones que entregó el entrenador uruguayo a los asistentes a la rueda de prensa en el estadio Atanasio Girardot.

Arias dándole indicaciones a Neyder Moreno en el transcurso del juego entre Santa Fe y Medellín. Imagen: Dimayor.

La molestia por la frustración de un juego que no salió como se planeaba

Cuando se le preguntó si el partido no fue lo que planeaba y si el trámite del partido lo hizo expresarse con visible molestia y con permanentes gesticulaciones, el experimentado Director Técnico expresó:

"En todas las conferencias voy a ver si puedo enojarme menos entonces; en todas las conferencias aclaro que no se fijen para afuera lo que hago yo porque estoy viejo y reacciono mal, pero lógicamente quiero que mi equipo juegue mejor. Ahora, si tú hablas del trámite, si hubo un equipo (capaz que lo vi muy mal), pero si hubo un equipo que tuvo la pelota, que se acercó a lo que queremos fue el nuestro: 535 pases; 86% se posesión; perdimos en dos pelotas quietas que son muy válidas y que lógicamente te condicionan un partido"

"Ahora, que yo quiero más profundidad para mi equipo, sí, lo vengo diciendo: estamos haciendo una parte bien, la otra, nos está faltando, pero estoy orgulloso, orgullosísimo de mi equipo y de mis jugadores. Enfrentábamos a un equipo que necesitaba ganar, que jugador por jugador en la cancha, tendría que haber puesto 11 defensas, porque hay muy buenos jugadores, hay un amigo de técnico enfrente que ojalá le vaya muy bien. Mi equipo salió a tener la pelota, a desgastar al rival, y una jugada de pelota quieta condiciona el resultado del primer tiempo En el segundo, salimos a lo que teníamos que buscar: salir a presionar a Medellín, a tratar de no dejarlos salir de su campo y lo logramos, con más ganas que claridad".

"Lógicamente que no alcanza, pero vuelo a repetir una cosa: orgulloso de mis jugadores y mi equipo de cómo jugaron. Y el trámite que preguntabas, lo tendremos que ver otra vez, pero si esa es la palabra creo que entiendo lo que me quieres decir, en el trámite fuimos superiores, después está el resultado y la efectividad que influyen muchísimo. En dos corners nosotros fallamos y Medellín acertó y nos gana el partido. Ahí está la explicación".

Santa Fe es el reflejo de esta jugada: un equipo que busca e intenta, pero que no encuentra del todo el camino. Imagen: Dimayor

Su molestia con los recogebolas

Además de eso, se le indagó por la actitud que le causó molestia por parte de uno de los recogepelotas de Independiente Medellín en el desarrollo del juego. A esto, Arias fue enfático e afirmar que: "antes que nada, me molesta en mi estadio también con mis alcanzapelotas...yo no quiero cuando voy ganando esconder la pelota, o aguantarla con el pie y no reiniciarla (la jugada) y cuando vas perdiendo aparezcan las pelotas corriendo. A mí me parece que eso ya pasó de moda, lo jugaba yo en mi tiempo, esas cosas pasaban en mi tiempo, ya no. Entonces claro que me molestó".

"¡Ojo!, si ustedes observan la jugada yo ni siquiera me le acerqué al muchacho para agredirlo ni nada, lo único que le dije era que pusiera la pelota en juego. Me parece que no le hace bien al espectáculo y al juego mismo...hoy en día se aplaude más que un alcanzapelotas no le dé la pelota al rival, cuando se debería aplaudir que un jugador tirara una gambeta, metiera un túnel o sacara una pelota de la raya. Estamos confundiendo las cosas".

Balance de esta primera mitad de torneo y cuánto falta para lograr el cometido de lograr un equipo óptimo

Casi en el ecuador del campeonato, se le pidió a Arias que otorgue una reflexión sobre lo que le ha dejado el equipo hasta el momento, y se le hizo énfasis en que declarara cuánto o qué le puede hacer falta al equipo para poder alcanzar el estado óptimo y deseado por el estratega charrúa. Ante esto, el DT aseveró lo siguiente:

"Hoy en día el tiempo en el fútbol no existe, puedes firmar por los tiempos que sean y sabemos que hay que ganar o por lo menos estar ahí cerca de ganar en un campeonato en el que se hace muy difícil ganar tres partidos seguidos; nosotros ganamos dos y ya hoy no pudimos ganar y les viene pasando a muchos. Lo dije el otro día, cuando ganamos y lo digo hoy cuando perdemos: vamos por un buen camino en una construcción de un equipo que ustedes deben ser justos y reconocerlo: se fueron 13 jugadores, y hoy a muchos ni siquiera los reconocen seguramente cuando entraban (del banco de suplentes)".

"Se jugaron tres partidos en una semana y van dos meses, ese tiempo que necesitas para suplir a los que se van y los que quedan te entiendan y que los que llegan o asciendes de formativas jóvenes entiendan esa idea, no te da, y lo único que te fabrica tiempo y te da un salvavidas para el futuro es ganar. Yo digo que si no aprendí hace años y que lo debí haber aprendido, es que lo más importante es ganar".

"A mí me gusta que mi equipo juegue de una manera, pero voy a conseguir que mi equipo juegue de una manera en el tiempo si logro que gane, porque si pierde, y pierde y pierde, 'chau': por muy linda la idea y el proyecto, no existe. Y nos faltan a mi gusto algunos detalles que se pueden lograr si nos asociamos mejor de tres cuartos (de cancha) para adelante. En la última zona la decisión tiene que ser muy rápida, a un toque o dos y no estamos tomando la mejor decisión para crear mas chances de gol y ser más profundos".

Jorge Andrés Segura, el primer anotador del partido. Imagen: Dimayor.

La falta del jugador 'pasegol' o '10' del que adolece Santa Fe y la posibilidad de que rivera juegue más adelante

Por último, se reconoció en el auditorio que Santa Fe ha tenido clara mejoría en su juego, pero que les está faltando más contundencia. A esto, se le preguntó a Arias si no es factible ubicar a un jugador como Harold Rivera unos metros más adelante en la cancha. Arias afirmó que podría ser una opción, y amplió argumentando que:

"Tiene razón, Rivera puede darnos ese pasegol, pero lo ha hecho bien, incluso en otros partidos ha convertido. Nosotros tenemos jugadores para ese pasegol. En el juego de posición que planteamos los carriles internos de ambas bandas, nosotros posicionamos dos y hasta tres jugadores; en un momento posicionamos a Mier, a Neyder Moreno y a Estupiñán incluso cerrándolo y pasaba Herrera. Teníamos tres para que uno de ellos cuando recibe, los otros rompan el espacio y metan ese pasegol".

"Justamente en la crítica que tú haces, es lo que nosotros estamos fallando: no estamos encontrando ese pase antes del gol. Porque el pase que nos está faltando es el 'jaque' como en el ajedrez. Nos falta el 'jaque-mate', el pase filtrado, el pase que deje a un compañero para que ese se la de al otro y pueda hacer el gol. Estamos trabajando en eso e implementamos algunos cambios, alternamos las posiciones a ver si encontrábamos y no fue así; increíblemente encontramos más profundidad con los chicos que después pusimos, presionando y yendo rápido en el uno contra uno que en el resto del partido. En los últimos 25 minutos tuvimos a Medellín mucho más urgido y pegándole para donde pudieran sacarla".

El próximo compromiso (cuya victoria es obligatoria) es frente Patriotas Boyacá el próximo sábado 28 de agosto a las 3:30 pm en el estadio El Campín de Bogotá. Tres puntos de urgencia manifiesta para no empezar a caer en el abismo de la tabla de posiciones.