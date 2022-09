Alfredo Arias: "No jugamos del todo bien"

Luego de la sufrida victoria de Santa Fe frente a Patriotas, el técnico Arias hace un balance de lo que fue este encuentro, resaltando la fe del equipo hasta el último minuto, pero también aceptando que en el primer tiempo se jugó muy mal y el equipo nunca se encontró: "En la semana le dije a mis jugadores, tenemos que ganar medio a cero, este partido había que ganar y ustedes saben por qué, había que fortalecer, nos teníamos que llenar de confianza, jugamos un partido malo el primer tiempo fundamentalmente muy malo y seguramente el responsable soy yo, traté de salir de esa responsabilidad y de darle al equipo un poquito de vuelo y de inclinar la cancha con los cambios en el primer tiempo, creo que lo logramos", comentó el director técnico.

Un primer tiempo para el olvido, donde los cardenales no fueron claros en su juego, y Arias fue muy autocrítico en sus declaraciones, mencionando los errores que se cometieron: "A mí sinceramente me gustaría ver en mi equipo de 3/4 para adelante jugar mejor, y jugar mejor quiere decir que hay que crearle más problemas al rival a través del juego y no lo estamos logrando, y bueno, para eso están las decisiones, para eso están los análisis y hay que hacerlos y ver que podemos hacer, podemos ir mejorando en muchos aspectos para tener más poder ofensivo", agregó Alfredo.

Así mismo, el técnico charrúa manifestó que los cambios debían hacerse para darle un respiro y mayor movilidad al equipo, también comentó la situación del central Aja, quien venía resentido y en este partido lo sintió más, tanto que tuvo que sacarlo: "Nosotros arrancamos el partido con Aja, incluso no entrenó bien en la semana, teníamos la duda, incluso calentamos más jugadores por si no lo incluíamos, pero bueno, él dijo que podía y ahí lo incluimos. Cuando se siente verdad en el primer tiempo hago tres cambios que son Perea con amarilla, Wilson Morelo y Estupiñán buscando variar cosas, tanto en la parte de defensiva y fundamentalmente, como dije en ofensiva. Y después con la con la salida obligada de Aja, fue que entró Barboza, tuvimos que pasar a Sánchez a la zaga, porque él podía cumplir esa función y él quedó en una función con Torres de doble pivote, después también se acalambra y se cansa y es lógico", puntualizó Arias.

Arias es consiente que deben mejorar en la parte ofensiva, viene el clásico capitalino frente a los albiazules y no se pueden dar las ventajas ni estar tan desconectados como equipo.