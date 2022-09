Atlético Nacional, análisis del rival: Independiente Medellín (Fecha 10, Liga 2022-II)

Nacional afronta un semestre de muchos revuelcos tras la consecución de la estrella 17. Factores administrativos han influido en el presente del equipo que no muestra destellos de mejoría a pesar de mantenerse, con lo justo, en el grupo de los ocho. 13 puntos en nueve partidos lo ponen apenas octavo en la tabla tras tres victorias, cuatro empates y tres derrotas.

La imposibilidad de sostener una racha de triunfos mantiene a los hinchas a la expectativa de qué va a pasar con el equipo, que parece no encontrar un punto de quiebre que le permita explotar de cara al sprint final del semestre. Por eso, el partido frente al DIM se sitúa como una posibilidad de aliciente para enmendar el irregular presente, comenzar a posicionarse en los puestos de arriba, y seguir poniendo en jaque a su rival de patio.

Análisis del 'poderoso'

El equipo poderoso pasa por un momento poco envidiable en la Liga, y llega al partido de esta tarde en el puesto 16, con tan solo dos victorias en nueve compromisos disputados. A pesar que está tan solo tres puntos por debajo de Nacional, la falta de resultados positivos y el juego poco efectivo del equipo no tiene muy contentos a sus hinchas.

El más reciente juego del equipo rojo fue una derrota por goleada frente a Águilas Doradas en Rionegro. El resultado de 3-0 en contra, sumado a lo que el equipo demostró en el campo, reavivó el desespero de la hinchada y volvió a hacer eco en la división de críticas que hay en el ambiente rojo.

Para muchos, la gestión de David Gonzalez como DT del poderoso no ha sido nada buena, mientras que otros tantos siguen confiando en él a pesar de los resultados desiguales a lo largo de su llegada al equipo. Como DT del equipo, Gonzalez ha dirigido diez partidos, con una marca de tres victorias, cuatro empates y tres derrotas. Sin embargo, y a pesar de estar en semis de copa, la derrota en casa por la ida de esta instancia final ante Millonarios también ayudó a avivar las críticas al entrenador y los jugadores.

David González convocó a 18 jugadores para enfrentar a Nacional, un partido clave en las aspiraciones del decano si quiere empezar a soñar con revertir el mal momento. 'Pipe' Pardo es la principal novedad del rojo, que vuelve a ser tenido en consideración luego de no estar en el partido ante Águilas por cuestiones de supuesta fatiga.

A él, se suman el lateral izquierdo Germán Gutiérrez, quien llega de una larga lesión en su rodilla y no juega desde el mes de mayo, y el capitán Andrés Cadavid, quien luego de cinco semanas de recuperación tras su lesión en el gemelo, llega dispuesto a ser partícipe de este partido.

En cuanto a las bajas, el central Jorge Segura no estará disponible luego de salir golpeado en el juego anterior. El DIM tampoco contará con el volante Jean Pineda, que estará aproximadamente seis semanas por fuera de las canchas debido a una lesión en los tendones. Por último, y quizás la baja más sensible de acuerdo al gran nivel que venía demostrando el jugador, la no presencia del juvenil Miguel Monsalve, que sufre una trauma en el hombro marca una tendencia negativa en la plantilla del Medellín.

Así, con regresos importantes, pero con bajas bastante sensibles, David Gonzalez se enfrenta a un reto inmenso, tratando de volver a ganar en el clásico paisa luego de casi cuatro años (6 de octubre de 2018), y así poder meterse en el grupo de los ocho ganando ante el más reciente campeón.

Posible formación

Andrés Mosquera Marmolejo; Jordy Monroy, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Yulián Gómez; Adrián Arregui, Andrés Ricaurte; Felipe Pardo, Christian Marrugo, Vladimir Hernández; Diber Cambindo.